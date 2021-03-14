مؤتمر الأوقاف: الحوار الإيجابى بين الحضارات وسيلة للتخلص من الفتن والظلم

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى الجلسة الخامسة لمؤتمر حوار الأديان الذى تنظمه وزارة الأوقاف تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة من 13 ـ 14 مارس الجارى.

وفى البداية، أكد الدكتور أسامة العبد، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن الحوار الإيجابى الذى يعتمد حسن القصد والعلم والتزام القول الحسن والتواضع واللين والرفق والحلم والصبر والعدل والإنصاف يؤدى إلى بناء جسور من التواصل الفعال بين الثقافات الشعبية والعالمية المختلفة ويمنع الحروب.

وأضاف العبد فى كلمته أن الحوار الايجابى يهدف إلى المساهمة فى منع اندلاع الحروب بين الدول من خلال الاعتماد على التقريب الثقافى والفكرى بين الشعوب وتعزيز دور التبادل الدبلوماسى بين الدول مما يسهم فى بناء ترابط إيجابى عالمى، وتقديم الدعم للتعاون الاقتصادى وهو مجال من المجالات الإنسانية التى تعتمد على وجود حوار بناء مستمر، ودعم دور الحوار الأخلاقى القائم على الإيجابيات الثابتة بين الثقافات المشتركة، والسعى لتجنب السلبيات المختلفة قدر المستطاع.

وأوضح العبد أهمية الحفاظ على خصوصيات الأمم والمجتمعات واحترامها والتمسك بها عند التحاور، داعيا إلى التمسك بالخصوصية الدينية أى الدين الإسلامى واللغة العربية كمنبع للثقافة والحضارة العربية والإسلامية، وأن نركز على أصول وثوابت ديننا الإسلامى الحنيف، وأن نثبت وجودنا على الساحة العالمية، وأن نجعل خصوصياتنا الثقافة العربية والإسلامية تتفاعل مع الثقافات العالمية، حتى نستطيع أن نساير العالم فى تقدمه مع الحفاظ على هويتنا وثوابتنا.

وتابع العبد قائلا: وأن يحترم المتحاورون خصوصيات الآخر احترامًا كاملًا فى فكره وثقافته ومعتقده؛ حتى يستطيع الجميع أن يصل بالحوار إلى التعاون فى كافة المجالات، فإن جوهر الدين الإسلامى الحنيف هو توجيه استخلاف الإنسان فى الأرض حتى يصل إلى إقامة أمة متوازنة (أمة وسط) يسود فيها السلام والعدل والمساواة والإنسانية بين الناس جميعًا، فيعيش الإنسان حياة متسقة مع حركة الكون، والخطاب القرآنى يحث المسلمين بل الناس جميعًا على التعارف فيما بينهم، والتعارف يبدأ بالحوار فيما بينهم.

وقال العبد إن الإسلام له دور أساس فى تعزيز الحوار وذلك بشهادة بعض المستشرقين أمثال (سان سيمون) بقوله: (إن الدارس للحضارات الإنسانية المختلفة، لا يمكنه أن يتنكر للدور الحضارى الخلاق الذى قام به العرب والمسلمون فى بناء النهضة العلمية لأوروبا الحديثة)، أما (أوجست كونت) فقد قال: (إن عبقرية الإسلام وقدرته الروحية لا يتناقضان البتة مع العقل كما هو الحال فى الأديان الأخرى، بل ولا يتناقضان مع الفلسفة الوضعية نفسها؛ لأن الإسلام يتماشى أساسًا مع واقع الإنسان، كل إنسان بما له من عقيدة ومن شعائر عملية مفيدة).

وأضاف العبد قائلا : فقد أدرك هذا المستشرق قدرة الإسلام فى التعامل واحتواء جميع العقول والفلسفات والأفكار الإنسانية، فاحترام الاختلاف فى الآراء واحترام الخصوصية يؤدى إلى التقريب بين الشعوب والأفراد من الديانات المختلفة عن طريق بناء علاقات قائمة على وحدة الفكر الثقافى الإنسانى، وتجنب مظاهر العنصرية الدينية التى تؤدى إلى حدوث العديد من الكوارث بين الدول والشعوب.

وبدوره، قال الدكتور محمد بشارى أمين عام المجلس العالمى للمجتمعات المسلمة، إن الحوار الدينى لا يمكن عزله عن أى أشكال أخرى للحوار؛ لأنه يتشابك معها بشكل أو بآخر تشابكا ظاهرًا أو خفيًّا أردنا أم لم نرد، وقد أكد على هذه البديهية الأستاذ (هانز كونج) أحد علماء الأديان المعاصرين المستنيرين فى ألمانيا بقوله: "لا سلام فى العالم إلا بالسلام بين الأديان، ولا سلام بين الأديان إلا بالتلاقى فيما بينها على أخلاق عالمية للسلام والعدل والحرية والتسامح"، وهذا الذى لا يمكن إرساء قواعده وتعزيز مبادئه دون الحوار، الذى لا يمكن أيضاً الشروع فيه ما لم تتحقق المساواة بين كافة أطرافه، فالحوار لا يبنى على تمييز وتمايز ولا على البدء بالكراهية.

وأوصى بشارى فى كلمته أمام المؤتمر بإنشاء مركز عالمى للحوار بين أتباع الأديان والثقافات داخل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بهدف تعميق المعرفة بالطرف الآخر، وتعزيز ثقافة الحوار، ومراجعة الموروثات التاريخية السلبية التى تشكل عقبة أمام التفاهم المشترك بين أتباع الأديان السماوية، والدعوة إلى تعزيز القيم الأخلاقية لدى أتباع الأديان بصفة عامة، والأديان السماوية بصفة خاصة.

كما دعا بشارى إلى الالتزام بلغة التفاهم والمصالحة والحوار وتعميمها بين أبناء الشعوب وبذل الجهد فى نقل الروح الإيجابية لهذه الديانات والحوارات إلى القواعد العريضة من أتباع الديانات السماوية لكى تتحقق الأهداف المرجوة من هذه اللقاءات بين العلماء والقادة الدينيين، وتكثيف جهود المخلصين من علماء الديانات السماوية وأتباعها من أجل مواجهة تفشى ظاهرة الكراهية للآخر والعنصرية والتمييز على أساس من الدين أو اللون أو العرق أو الجنس.

وطالب بشارى بإدانة الإساءات للمقدسات الدينية ورموزها وآثارها وشخصياتها، والدعوة إلى تفعيل القرار الأممى رقم 65/241 القاضى بتجريم ازدراء الأديان وإدراج ذلك فى الدساتير الوطنية، والعمل المنهجى الجاد على تنقية وسائل الإعلام والكتب الدراسية والمناهج التعليمية والأعمال السينمائية والدرامية مما يشوبها من صور سلبية ومعلومات خاطئة عن الأديان السماوية وأتباعها والعمل على إزالة سوء الفهم المتبادل لدى كل طرف إزاء الطرف الآخر، وإدانة التوظيف السياسى للدين بأى شكل من الأشكال ورفض نسبة الإرهاب إلى أى دين من الأديان، وبيان براءة الأديان من الأعمال الإرهابية وترويع الآمنين وقتل المدنيين المسالمين، إلى غير ذلك من الأعمال البشعة التى لا يقوم بها إلا إرهابى متطرف، والدعوة إلى تعزيز ثقافة المحبة والتسامح والتواضع بدلا من ثقافة الكراهية والاستيلاء والاستعلاء من أجل رباط متين بين أتباع الأديان والثقافات ومعرفة بعضها لبعض لكون الجهل يؤدى إلى الخوف واللامبالاة.