النواب يناقش بعض مواد مشروع قانون تنظيم الإفلاس ويرفع الجلسة للغد

جدة - نرمين السيد - ناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى بعض مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018 بعد أخذ الموافقة عليه من حيث المبدأ.





وأشار إلى أنه سيتم مناقشة باقى مواد مشروع القانون فى الجلسة العامة القادمة. وشدد رئيس المجلس خلال المناقشة على ضرورة الاستماع إلى كل الآراء فيما يخص مناقشة هذا القانون نظرا لأنه من القوانين الهامة جدا. وأشاد جبالى بروح الحوار البناءة الموجودة فى قاعة المجلس خلال مناقشة مشروعات القوانين، مؤكدا أن الجميع يهدف إلى الصالح العام. ورفع رئيس المجلس الجلسة إلى الغد الاثنين فى تمام الساعة 11 ظهرا .

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