التموين: مخزون السلع يكفى لبعد عيد الأضحى.. وزيادة المنتجات 50% خلال رمضان

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه فيما يتعلق بالاستعدادات لشهر رمضان فإن الاحتياطى من السلع الغذائية يكفى حتى بعد العيد الكبير كما يوجد مخزون من القمح 4.7 أشهر بجانب بدء حصاد موسم القمح المحلى فى منتصف ابريل المقبل، ومن المتوقع الحصول على 3.5 مليون طن قمح مما سيعزز المخزون حتى أكتوبر المقبل بجانب تعاقدات الأرز حتى نوفمبر المقبل.





كما يوجد مخزون السكر 3 أشهر بجانب إنتاج السكر المحلى حاليا ومتوقع الحصول 1.7 مليون طن سكر من البنجر و900 ألف من القصب، كما يوجد مخزون من زيت الطعام 4.7 أشهر، وأنه رغم ارتفاع الزيت عالميا إلا أن الوزارة حرصت على استقرار الأسعار وعدم زيادة أى سلعة منذ 3 سنوات، كما يوجد اكتفاء ذاتى من الدواجن المحلية وكذلك تعاقدات مع السودان على اللحوم الطازجة لمدة عامان بالاضافة الى وجود كميات كبيرة من اللحوم المجمدة.

وأوضح الوزير، أنه سيتم افتتاح معارض أهلا رمضان اعتبارا من يوم 4 وحتى 12 أبريل المقبل، فى مختلف المحافظات وكذلك مشاركة 1300 فرع من السلاسل التجارية وكذلك منافذ الشركات التابعة للوزازة وفروع مشروع جمعيتى مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، كما سيتم زيادة ضخ السلع بنسبه 50 % خلال شهر رمضان فى ظل زيادة معدلات الاستهلاك مؤكدا توافر جميع السلع الغذائية وبكميات كبيرة.

جاء ذلك خلال وضع وزير التموين بمرافقة الدكتور أيمن مختار محافظة الدقهلية حجر الأساس لمنطقة لوجستية تجارية وإدارية ترفيهية بمحافظة الدقهلية على مساحة 46 فدان وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتنمية وتطوير منظومة التجارة فى مصر وبحضور العميد وليد سيف الدين نائب رئيس جهاز تنمية التجارية الداخلية نائبا عن الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وأشرف فريد رئيس قطاع تنمية الأعمال بشركة مراكز السعودية.

من جانبه، قال السيدأشرف فريد: "إنّ تطوير قطاع التجزئة وتلبية احتياجات مواطنى المحافظات المصرية يمثل أحد أهم ركائز استراتيجية أعمالنا فى مراكز. فبعد تجربتنا الفريدة فى مول طنطا، ترسخ مراكز من تواجدها فى منطقة الدلتا مرة أخرى اعتمادًا على استثماراتها الكبيرة وخبراتها العالمية، وهو ما يؤكد على مكانتنا الريادية فى قطاع التجزئة العقارية وقدرتنا على تطوير المشروعات التجارية اعتمادًا على الابتكار والابداع، بهدف خدمة مواطنى المناطق والمحافظات الأكثر احتياجًا لهذا النوع من المشروعات وتلبية متطلباتهم، مع توفير آلاف من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة والمساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة فى مصر".