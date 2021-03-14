مجلس الدولة: تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.. تعيين عضوات بالنيابة العامة ومجلس الدولة

قال المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة إنه تم التنسيق مع المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار الدكتور رئيس هيئة قضايا الدولة لإتمام نقل العضوات الراغبات في الالتحاق بالعمل قاضيات في مجلس الدولة وعمل أفضل التيسيرات لهن، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في اليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس الحالي، بتعيين عناصر نسائية في مجلس الدولة والنيابة العامة.

وأضاف حسام الدين - في بيان اليوم الأحد- أن مجلس الدولة بادر فوراً بتاريخ العاشر من مارس الحالي بتنفيذ التوجيه الرئاسي بالموافقة على تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة، بطريق النقل لمجلس الدولة ، لشغل وظيفة (مندوب) أو وظيفة (نائب) بالمجلس.

وأوضح أن إدارة المجلس وضعت عدة شروط وضوابط لنقل العضوات من النيابة الإدارية أو قضايا الدولة إلى مجلس الدولة، وأهم هذه الشروط: أن تكون العضو حاصلة على تقدير مُمتاز أو جيد جداً في درجة الليسانس، الحصول على دبلومين للدراسات العُليا، أحدهما في القانون العام أو القانون الإداري، خلو ملف خدمة العضو من أية جزاءات أو ملاحظات، اجتياز المُقابلة الشخصية أمام اللجنة المُختصة بمجلس الدولة، استيفاء جميع الشروط الواردة في قانون مجلس الدولة.

وأكد أن مجلس الدولة يُرحب بعضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة للعمل كقاضيات في مجلس الدولة، مقررا أنه فور صدور قرار رئيس الجمهورية بالتعيين ستبدأن العمل بتحضير القضايا في هيئة مفوضي الدولة بالقسم القضائي بالمجلس، مضيفا أنه متأكد من تعاون العضوات الجُدد مع زملائهم من شباب قُضاة مجلس الدولة، للاستمرار في الإنجاز المُتميز والمُساهمة في عدم تأخير الفصل في قضايا المواطنين.

من جانبه رحب المستشار طه محمد عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام لمجلس الدولة، بانضمام العنصر النسائي لقُضاة مجلس الدولة، مؤكدا إجراء أفضل التيسيرات لعضوات النيابة الإدارية أو هيئة قضايا الدولة اللائي ترغبن في سحب ملفات التعيين في مجلس الدولة، وتقديم هذه الملفات مستوفاة خلال المواعيد المُقررة.

وكان مجلس الدولة قد أصدر الإعلان رقم (2) لسنة 2021عن قبول طلبات تعيين عضوات في وظيفتي( مندوبونائب بمجلس الدولة)نقلاً من هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، ويشترط في المتقدمات للتعيين في هاتين الوظيفتين بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانوناً ما يلي:

تُسحب ملفات التقديم من الأمانة العامة بمجلس الدولة (2) شارع عصام الدالي – الدقي – الجيزة، بعد تقديم المستندات التالية: ضورة ضوئية من كارنية وزارة العدل مع الاطلاع على الأصل، إيصال سداد مبلغ (500) جنيه الكترونياً (الفيزا – كارت ميزة) بالخزينة العمومية بالديوان العام، يتم سحب الملفات خلال الفترة من يوم السبت الموافق 27/3/2021 حتى نهاية عمل يوم الخميس الموافق8/4/2021م.

ويتم تقديم الملفات بمقر الأمانة العامة بمجلس الدولة خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 15/4/2021 حتى نهاية عمل يوم الخميس الموافق 29/4/2021.

وتُقدم الملفات مستوفاة أصول المستندات التالية: أصل شهادة التخرج، أصل شهادتي دبلومي الدراسات العليا، بيان تدرج وظيفي معتمد، شهادة من جهة العمل بعدم توقيع أية عقوبات تأديبية أو توجيه ملاحظات للعضو المتقدمة.