مستشفى المعادى العسكرى تستضيف خبيراً عالمياً فى جراحة المخ والأعصاب

يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى الأستاذ الدكتور حازم الطحاوى إستشارى جراحات المخ والأعصاب العمود الفقرى وجراحة الأعصاب الوظيفية بمستشفى ليفونيا - متشيجان فى الفترة من 26 مارس وحتى 10 أبريل القادم . وتستقبل اللجان التحضيرية حالياً الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير أيام السبت والإثنين والأربعاء من كل أسبوع .

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