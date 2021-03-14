خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي 2021 والغرامات التي يتعرض لها المتقدم

كل مواطن داخل جمهورية مصر العربية يقوم باستخراج بطاقة الرقم القومي له اعتبار من سن سته 16عام، ولا يوجد أحد تخطى هذا السن إلا ومعه إثبات شخصية، كما أن ألبطاقة ينتهي العمل بها بعد مرور سبع سنوات علي أستخراجها ولابد من تقديم كافة المستندات لاستخراج أخرى جديدة تحمل فترة سبع سنوات قادمة، لذا يتوجه إلى مكاتب السجلات المدنية أعداد كبيرة يومياً فعملت الدولة على تسهيل الاستخراج على المواطنين، عن طريق مجموعة من القرارات التي تتضمن زيادة مدة ساعات العمل داخل بعض السجلات المدنية حتى الساعة التاسعة مساءً، بالإضافة إلى فتح مكاتب السجلات طوال الأسبوع حتى يوم الجمعة.

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي

على كل مواطن يرغب في استخراج بطاقة الرقم القومي التعرف علي الأوراق والمستندات المطلوبة لكي يتم تجهيزها قبل الذهاب إلى السجل المدني التابع له بالأوراق الأتية.

شراء أستمارة بطاقة من السجل المدني ثم القيام بملء بيانات هذه الاستمارة بخط واضح وكل دقة.

تجميع الأوراق الرسمية الدليل على صحة البيانات المدونة بالاستمارة مثل (عقد ألإيجار- وصل الكهرباء أو الغاز- شهادة الميلاد- اختم الاستمارة من جهة العمل).

التوجه بجميع الأوراق السابقة والاستمارة إلى السجل المدني التابع له لتقديمها، وبعد التأكد من صحة بياناتها من الموظف المسئول يتم تصويرك وإعطاءك كعب عمل مثبت به تاريخ الاستلام.

الغرامات التي تقع على مقدم بطاقة الرقم القومي

قد يتعرض المتقدم للحصول على بطاقة الرقم القومي لغرامة مالية وضعها القانون ولا مفر منها تعرف عليها حتى لا تقع فيها وهي.

غرامة قدرها 100 جنية لكل من يمر علية سته أشهر ولم يقوم باستخراج بطاقة لأول مرة بعد بلوغ سن الستة عشر عاماً.

غرامة قدرها خمسون جنيها في حالة عدم تجديد البطاقة المنتهية خلال 24 ساعة، والتي تنتهي بمرور سبع سنوات من تاريخ استخراجها.

غرامة 50 جنية لمن يثبت عليه التعامل ببطاقة منتهيه مدة السبع سنوات.

أسعار أستمارات البطاقة القومي

يوجد ثلاث أنواع من الاستمارات المخصصة لاستخراج بطاقة الرقم القومي من السجلات المدنية المصرية والسعر يحدد حسب فترة استلام البطاقة بعد تقديم كافة المستندات لاستخراجها وهي كما يلي.

الاستمارة العادية التي يتم استلام البطاقة بعد مرور 15 يوم من تاريخ التسليم وهي بمبلغ 45 جنيهاً.

الاستمارة العاجلة يتم استلام البطاقة بعد مرور ثلاثة أيام بعد التسليم وهي بمبلغ 120 جنيهاً.

الاستمارة المميزة يستلم صاحبها البطاقة خلال 24 ساعة من تقديم الأوراق المطلوبة وهي بمبلغ 170 جنيهاً.