انت الان تتابع تفاصيل خبر بورصة الدواجن اليوم 14 مارس 2021.. انخفاض أسعار الفراخ والكتاكيت وسعر الأعلاف والخامات الآن والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر أسعار بورصة الدواجن اليوم الأحد 14 مارس 2021، والتي شهدت تغيرات في الأسعار منذ قليل، وانخفاض سعر الفراخ والكتاكيت في أغلب الشركات، بالرغم من ثبات أسعار الأعلاف وخامات الأعلاف، الأمر الذي يتسبب في خسارة المربين وأصحاب المزارع، حيث أن الأعلاف تمثل ثلثي تكلفة تربية الدواجن.

بورصة الدواجن اليوم 14 مارس بعد انخفاض أسعار الفراخ والكتاكيت

وجاءت أسعار الفراخ اليوم في البورصة وفق ما يلي:

رئيس رابطة 27 جنيه للفراخ البيضاء و32 جنيه للساسو.

محمود الجد 25 جنيه للبيضاء و32 للساسو.

السقا 25 للبيضاء و34 للساسو.

محمد عادل 25 للبيضاء و32 للساسو.

أحمد عامر ومحمد عثمان ومحمد القشل 25 جنيه للفراخ البيضاء.

بورصة الدواجن وأسعار الكتكوت الأبيض الآن

القاهرة للدواجن 10 جنيه للكتكوت.

الوادي 10.5 للكتكوت.

نيوهوب إيجيبت 12 جنيه.

الفيروز 12 جنيه.

الوطنية 11.5 جنيه.

أمات 12 جنيه.

المراعي 8.75 جنيه.

منير السقا 8 جنيه.

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أسعار أعلاف الدواجن اليوم

مصر الفيوم 8200 جنية لـ23%، و8140 لـ21%، و8040 لـ لـ19%.

سامي عايد 8000 لـ23%، و7950 لـ21%، و7800 لـ19%.

الأشقاء 8200 جنيه لـ23%، و8150 لـ21%، و8000 لـ1%.

أسعار الخامات اليوم