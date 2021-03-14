النشرة المرورية: هدوء مرورى نسبى وزحام بمناطق الأعمال بالدائرى

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، إن الحركة المرورية، مساء اليوم الأحد، تشهد حالة هدوء مرورى نسبى، نتيجة انخفاض معدلات السير التى تتراوح بين 50 إلى 60%.





وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على "الراديو9090"، تقديم الإعلامية شيماء حافظ والإعلامى محمد نشأت، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام فى محور أبو قير عند منطقة ميدان الوزارة، ومحافظة الغربية تشهد بعض الأحجام فى شارع الجلاء اتجاه الطريق الزراعى بمدينة طنطا.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبدالرازق، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، بالتنسيق مع إدارات المرور المختلفة؛ لنشر الخدمات لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة المسائية.

وأضاف صابر أن قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة، تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، عدا بعض الأحجام بمناطق الأعمال بسبب توسعة الطريق الدائرى، وخاصة أعلى دائرى الأوتوستراد والبساتين والمرج والوراق.

وأشار صابر إلى أن الحركة المرورية بمحور 26 يوليو تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، فى جميع الاتجاهات.

ونوه صابر على أن الحركة المرورية بمحافظة الجيزة، تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، عدا بعض الأحجام فى شارع السودان للمتجه إلى كوبرى فيصل، ناصحا القادم من مناطق الدقى ومتجه لفيصل والهرم بسلوك شارعى مراد أو الجامعة.

ولفت صابر إلى أن مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وجه بنشر الخدمات المرورية بمحاور المحافظة؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، نصح صابر بتجنب كوبرى الفردوس للخارج من نفق الأزهر ومتجه إلى صلاح سالم، واستخدام محور النصر، مشيرا إلى أن أعلى كوبرى الفنجرى للمتجه إلى مناطق الحدائق والزاوية، يشهد بعض الأحجام، ناصحا باستخدام شارعى لطفى السيد وأحمد سعيد.

ونبه صابر إلى أنه فى كورنيش النيل، تنحصر الأحجام فى الاتجاه القادم من منطقة العاشر ومنطقة الفسطاط، ومتجه لمناطق أثر النبى والملك الصالح، ناصحا بسلوك محور الأوتوستراد للمتجه إلى منطقة المعادى أو قادم منها.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو 9090"، بتجنب كوبرى أكتوبر و15 مايو، ناصحا باستخدام كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.