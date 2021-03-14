سفير الإمارات بالقاهرة يشيد بالإنجازات التى تشهدها مصر بقيادة الرئيس السيسى

جاء ذلك خلال استقبال محافظ المنيا أسامة القاضى اليوم الأحد، للسفير والوفد المرافق له خلال زيارته للمحافظة التى بدأت أمس ،فى إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، وتنمية الشراكة وتبادل الخبرات فى شتى المجالات.
وأكد السفير الإماراتى، أن العلاقات مع مصر علاقات تاريخية واستراتيجية، مشيدا بالتطور الكبير والنوعى الذى شهدته العلاقة بين البلدين خلال السنوات الأخيرة فى عدة قطاعات رئيسية، معربا عن سعادته بتواجده على أرض محافظة المنيا، صاحبة التاريخ العظيم، واصفا المنيا بأنها "مدينة جميلة" ذات مناظر طبيعية خلابة، بالإضافة إلى عظمة الآثار على أرضها وتنوعها من حيث اختلاف العصور.
من جانبه، أشار محافظ المنيا إلى قوة ومتانة العلاقات بين مصر والإمارات، مستعرضا أهم وأبرز المقومات التى تتميز بها محافظة المنيا "عروس الصعيد "من حيث موقعها الجغرافى المتميز وفرص الاستثمار المتاحة بالمنطقة والمناطق الصناعية ودورها فى جذب الاستثمار، موضحا أن المنيا من المحافظات الواعدة زراعيا وصناعيا وسياحيا بالجمهورية.
وأكد القاضى، على حرص الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس السيسى على تحقيق التنمية الشاملة فى كافة ربوع الوطن، مشيرا إلى أن المنيا ستحظى بافتتاح عدد كبير من المشروعات القومية والتنموية والخدمية هذا العام.
ودعا المحافظ إلى استكمال وتعميق التعاون مع الإمارات فى كافة المجالات وخاصة فى مجال الاستثمار والمناطق الصناعية، حيث يجرى على أرض المنيا إنشاء مصنع سكر القناة بمركز ملوى وهو أحد أهم المشروعات الكبرى الزراعية والصناعية بالشرق الأوسط، باستثمارات مصرية إماراتية.
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