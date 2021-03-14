التعليم تنشر مقررات امتحان مارس من الرابع الابتدائى وحتى الثانى الإعدادى

جدة - نرمين السيد - نشرت وزارة التربية والتعليم، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الأحد، مقررات ومناهج امتحان شهر مارس، لجميع الصفوف من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثانى الإعدادى.





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