وزير الخارجية تعليقا على ملف حقوق الإنسان: ليس لدينا ما نخشاه أو نخفيه

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال اجتماعه مع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب: " السياسة الخارجية متزنة تراعى التوازنات الإقليمية، والدولية، وهى ليست فى مواجهة أى طرف، وإنما تقوم على التوازن، وأن هناك صعوبات خصوصًا فى ظل التطورات والاستقطاب الحادث فى الساحة الدولية".

وذكر أنه لا شك أن الأعباء كثيرة وإضافية ولكننا نتمسك بالمبدأ طالما يسهل السير فى الطرق الوعرة بالشكل الذى يحقق عائد مباشر وإيجابى على المواطن المصرى.

وحول القضية الفلسطينية، قال شكرى إن هناك جهودًا كبيرة تبذل لاستكمال العملية السلمية مع الشركاء الدوليين والمشاركين فى مسار تحقيق السلام بالقدر الذى يساهم فى بناء الثقة والاطمئنان، وأوضح أننا نعمل لصالح السلام والاستقرار كى تنعم المنطقة بشكل كامل من عوائد السلام.

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت جمود فى العملية السلمية وأما الآن إقرار الاستحقاقات الانتخابية ونحن على مشارف انتخابات فلسطينية طال انتظارها لإقامة مؤسسات بانتخابات ديمقراطية.

وأضاف أنه مع حداثة الإدارة الأمريكية الحالية نقول : إن أمريكا دائما لها دور مؤثر فى عملية السلام ولا شك أن العالم وأمريكا تأثرت بالوباء وأصبح هناك أولويات تتعلق بالتحديات ثم القضايا الدولية التى لها تاريخ.

ونوه إلى أن هناك أهمية نوليها للاعتبار السياسى والإنسانى للشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة التى حرم منها، وحقوق الإنسان الفلسطينى يجب أن تكون فى مقدمة الأولويات، مؤكدًا أن علاقات مصر والأشقاء العرب تشهد تميزًا كبيرًا بما يحقق الأمن القومى المصرى و العربى، مشيرا إلى أن منطقة الخليج ركيزة للأمن القومى المصرى، فالعلاقات مبنية على أسس وقواعد راسخة تقوم على التاريخ المشترك والمستقبل المشترك والثقافة المشتركة والتكامل والتعاون وتوفير فرص للتقدم و الازدهار لشعوبنا جميعا.

وأشار إلى أن هناك علاقات استراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وروسيا والصين الشعبية، ويربط بينهما رباط قوى فى إطار التعاون الإقليمى بين دول صاحبة حضارة وتاريخ ولها دور ريادى فى المنطقة.

وقال إن العلاقات تقوم على الارتباط الوثيق بين الدول والمصلحة المشتركة، والتوجه نحو التعاون بدلًا من الصراع، وأضاف أن مصر تنمى علاقاتها مع الاتحاد الأوربى، ويرى الشركاء الأوروبيين جهود مصر التنموية والاصلاحية، واستطرد أن مصر حرصت على مساعدة الأشقاء فى إفريقيا لاحتواء جائحة كورونا.

وحول قضية حقوق الإنسان، قال شكرى إن مصر تهتم بهذا الملف بمفهومه الشامل ومصر أول المستفيدين من الإصلاح الاقتصادى والإجماعى وجهود كثيرة تبذلها الدولة بالتنسيق مع المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وذكر أن مصر تستمر فى خارطة الطريق الرامية لتجاوز أى سلبيات وتمنح المواطن حقوقه فى إطار خصوصيات المجتمع ومراعاة كل الاعتبارات والعمل على تحقيق الاستحقاقات المؤكدة و العمل مستمر تقوم به جميع مؤسسات الدولة، مؤكدًا أننا ندير الحوار بشفافية وليس لدينا ما نخاف منه أو نخفيه وقمنا باستحقاقات انتخابية وأصدرنا تشريعات مهمة والتمثيل النسائى فى المجالس النيابية يتجاوز 25٪؜، وهذه النسبة لم تتحقق فى كثير من الدول المتقدمة و الشركاء يغفلون الكثير من الإيجابيات.