القوى العاملة المصرية والعمل الليبية تبحثان الربط الإلكترونى بين الوزارتين

جدة - نرمين السيد - عقد كبار مسؤولى وزارتى القوى العاملة، والعمل الليبية، اليوم الأحد، جلسة مباحثات، بديوان عام الوزارة، لبحث التعاون المشترك، فى إطار قرار مجلس الرئاسى الليبى فيما يتعلق بالتعاون بين الجانبين، لوضع آليات جذب العمالة المصرية للعمل فى إعمار الدولة الليبية، فضلا عن الربط الإلكترونى بين الوزارتين لتحديد احتياجات الجانب الليبى من التخصصات المهنية المطلوبة حاليًا.





واتفق الطرفان على الاستمرار فى تفعيل مذكرة التعاون الموقعة بين البلدين عام 2013، وتشكيل لجنة فنية تختص بالأمور الفنية المتعلقة بأعمال الربط الإلكترونى بين مراكز المعلومات بالوزارتين، وتشكيل لجنة عليا من شأنها المتابعة والإشراف على جميع الأعمال، وإعداد التقارير المتعلقة بها، فضلا عن تنظيم زيارات لمركز المعلومات فى الوزارتين من قبل فريق فنى يتم اختياره من الخبراء الفنيين، ثم التوصل لمذكرة تفاهم حول الأوضاع الفنية وتبادل المعلومات وتسمية الفريق المشكل من الطرفين. ضم وفد وزارة القوى العاملة، آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، والمستشار القانونى للوزارة إيهاب عبد العاطى، وإمام عدوى مستشار الوزير لصندوق الطوارئ ومركز المعلومات. كما ضم الوفد الليبى، يوسف عبدالله مراد نائب رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ورئيس الوفد، وعماد عمران الزروف مدير مكتب وزير العمل الليبى، وعبدالعزيز على مدير مكتب التعاون الدولى بوزارة العمل الليبى، وسلمى عاشور العباسى عضو اللجنة، محمد على بروطه مدير إدارة التشغيل بالوزارة، وأبوبكر على أبوشناف مستشار السفارة الليبية بالقاهرة .

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