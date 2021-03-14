كامل: مصر سباقة فى تفعيل توصيات مؤتمر كيوتو لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

جدة - نرمين السيد - أكد أيمن كامل سفير مصر فى اليابان، أن تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالاستعانة بالمرأة فى مجلس الدولة والنيابة العامة، أثار ردود أفعال إيجابية للغاية باليابان فى أروقة مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذى اختتم أعماله أمس فى مدينة "كيوتو"، حيث جعل مصر فى أوائل الدول صاحبة السبق فى تفعيل مُخرجات الإعلان الختامى الذى اعتمدته وفود الدول المُشاركة والمعروف بإعلان كيوتو، ويدعو لتمكين المرأة لتولى المناصب القيادية فى الأجهزة القضائية ومؤسسات إنفاذ القانون تحقيقاً للمساواة فى مجال تطبيق العدالة.





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