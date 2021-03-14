مصر تُعرب عن خالص تعازيها في وفاة مرضى بمستشفى السلط بالأردن

تُعرب جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وعميق مواساتها للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، حكومةً وشعباً ولذوي المتوفيين، إثر الحادث الذى وقع في مستشفى السلط بمحافظة البلقاء، وأسفر عن وفاة عدد من المواطنين.

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