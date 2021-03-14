مدبولى يقرر عودة المهرجانات والأنشطة الثقافة والفنية بالأماكن المفتوحة

جدة - نرمين السيد - وافق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على طلب الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة باستثناء إقامة معارض الكتاب والمهرجانات والعروض المسرحية فى الساحات والمناطق المفتوحة بنسبة حضور 50% من الطاقة الاستيعابية مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وكل الجهات المعنية.





وقدمت وزيرة الثقافة الشكر لدولة رئيس الوزراء، وقالت إن إقامة هذه الفعاليات فى الأماكن المفتوحة يساهم بشكل كبير فى صناعة الثقافة والفنون ويدعم الكتاب والنشر كما يخلق فرص جيدة لتسويق المنتج الثقافى والفنى والوصول بهما إلى مختلف ربوع الوطن تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية. وأشارت إلى أن عودة المهرجانات يساعد على التواصل مع العالم بالقوة الناعمة وخصوصًا مع الأشقاء من القارة الإفريقية، كما وجهت عبد الدايم إلى جميع قطاعات الوزارة واللجنة العليا للمهرجانات بالتشديد على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة على إرادة الدولة فى عودة الحياة إلى طبيعتها مما يبرز قيمة القوة الناعمة كأحد المحاور الاستراتيجية للتنمية المستدامة.

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