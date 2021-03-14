نيفين جامع: الحكومة ستصدر لائحة المشروعات الصغيرة خلال أيام

وقالت خلال اجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، أن اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات أخدت مراحل متعددة من المراجعة ،حتى وصلت لأخر محطة وهو مجلس الدولة، الذى قام بإجراء بعض التعديلات، وتم تسليم النسخة النهائية إلى مجلس الوزراء فى 4 مارس الماضى، ومن المتوقع أن يعتمدها مجلس الوزراء للإصدار خلال الأيام المقبلة.
وأشارت إلى أن المرحلة القادمة ستشهدا مزيدا من الإجراءات لفض التشكابات بين الوزارات التى كانت تعيق من عمل المشروعات فى مصر.
وفى سياق آخر، وجهت الوزيرة نيفين جامع، الشكر لهيئة مكتب لجنة المشروعات بمجلس النواب وفى مقدمتهم النائب محمد كمال مرعى رئيس اللجنة والنائبة هالة أبو السعد وكيل اللجنة، لحرصهم على التواصل والاطمئنان عليها خلال إصابتها بفيروس كورونا وخضوعها للعزل المنزلى.
وقالت الوزيرة نيفين جامع: "هذا الموقف جعلنى أدرك مدى العلاقة الإنسانية التى تربط بين أعضاء مجلس النواب والحكومة".
وكان النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، قد وجه التحية، لوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، والتى حضرت لأول مرة اجتماع اللجنة، عقب تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا.
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