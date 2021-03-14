نيفين جامع: الحكومة ستصدر لائحة المشروعات الصغيرة خلال أيام

جدة - نرمين السيد - أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والقائم بأعمال رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات ستصدر من مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة.





وقالت خلال اجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، أن اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات أخدت مراحل متعددة من المراجعة ،حتى وصلت لأخر محطة وهو مجلس الدولة، الذى قام بإجراء بعض التعديلات، وتم تسليم النسخة النهائية إلى مجلس الوزراء فى 4 مارس الماضى، ومن المتوقع أن يعتمدها مجلس الوزراء للإصدار خلال الأيام المقبلة.

وأشارت إلى أن المرحلة القادمة ستشهدا مزيدا من الإجراءات لفض التشكابات بين الوزارات التى كانت تعيق من عمل المشروعات فى مصر.

وفى سياق آخر، وجهت الوزيرة نيفين جامع، الشكر لهيئة مكتب لجنة المشروعات بمجلس النواب وفى مقدمتهم النائب محمد كمال مرعى رئيس اللجنة والنائبة هالة أبو السعد وكيل اللجنة، لحرصهم على التواصل والاطمئنان عليها خلال إصابتها بفيروس كورونا وخضوعها للعزل المنزلى.

وقالت الوزيرة نيفين جامع: "هذا الموقف جعلنى أدرك مدى العلاقة الإنسانية التى تربط بين أعضاء مجلس النواب والحكومة".

وكان النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، قد وجه التحية، لوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، والتى حضرت لأول مرة اجتماع اللجنة، عقب تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا.