الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسى بعدد من التعيينات بالوظائف القضائية

جدة - نرمين السيد - نشرت صحيفة "الوقائع المصرية" قرار رئيس الجمهورية رقم 91 لسنة 2021 ببعض التعيينات والتنقلات فى الوظائف القضائية، والتى شملت 58 قاضيًا تم تعيينهم بدرجة نائب لرئيس محكمة النقض من قضاة المحكمة.





وشمل القرار تعيين المستشار حسام الدين وجيه عبد العزيز عبد القادر نائب الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، رئيسًا لمحكمة استئناف المنصورة، وكذلك تعيين المستشار إبراهيم عيسى عبد الرحيم القاضى بمحكمة النقض رئيسًا لمحكمة استئناف بنى سويف مع ندبه إلى محكمة استئناف القاهرة.

وشمل القرار تعيين 227 من نواب رؤساء الاستئناف، رؤساء بمحاكم الاستئناف ومن فى درجتهم، وكذا تعيين المستشار محمد فؤاد محمد حافظ نائبًا بمحكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار أحمد عبد العزيز عبد الظاهر عثمان، نائبًا بمحكمة استئناف قنا.

وتعيين 334 نواب رؤساء الاستئناف ومحامين عامين أول بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى تعيين المستشار سامى نبيل جورجى جبران قاضيًا بمحكمة استئناف الإسماعيلية، والمستشار أحمد عبد الرشيد متولى شلبى قاضيًا بمحكمة استئناف المنصورة، والمستشار ياسر إبراهيم عامر الدهشان قاضيًا بمحكمة استئناف طنطا، وتعيين 336 بدرجة قاضى بمحاكم الاستئناف ومحامى عام،جاء القرار عقب الإطلاع على قانون السلطة القضائية، وموافقة مجلس القضاء الأعلى، وبناء على ما عرضه وزير العدل.

كما نشرت "الوقائع المصرية" قرار رئيس الجمهورية رقم 92 لسنة 2021 ببعض التعيينات والتنقلات فى الوظائف القضائية، ليشمل تعيين 15 رئيس من الفئة (أ، ب) بالنيابة العامة، مع ندبهم إلى النيابة العامة لدى محكمة النقض لمدة عام، بالإضافة إلى تعيين مصطفى عبد الرحيم محمود على علم الدين رئيس من الفئة أ بمحكمة قنا الابتدائية، وإيهاب عبد المحسن صلاح عبد السلام رئيس من الفئة أ بمحكمة الفيوم الابتدائية.

وكذلك محمود محمد أحمد عبد الجواد، رئيس من الفئة أ بمحكمة البحر الأحمر الابتدائية، وأحمد حسين عثمان محمد عثمان، رئيس من الفئة أ بمحكمة شمال دمنهور الابتدائية، وأحمد يسن حسن سليمان، رئيس من الفئة أ بمحكمة الفيوم الابتدائية، وأحمد رأفت محمود عبيد رئيس من الفئة أ بمحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية، ومحمود حسن سليمان حسن، رئيس من الفئة أ بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية.

وشمل القرار ترقية 484 من رؤساء المحاكم الابتدائية الفئة ب، ورؤساء النيابة العامة الفئة ب، إلى رؤساء للمحكمة من الفئة أ ورئيسًا للنيابة العامة من الفئة أ، وتعيين محمد جمال على عبد الحفيظ، قاضيًا بمحكمة الفيوم الابتدائية من الفئة ب، وعبد المحسن عدنان محمد عبد المجيد، رئيسًا من الفئة ب بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية.

وترقية 476 من القضاة ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة إلى رؤساء المحكمة من الفئة ب، ورؤساء النيابة العامة من الفئة ب.