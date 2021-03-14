وزير الري يبحث مجالات التعاون مع 3 دول 

وصل الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى إلى القاهرة قادمًا من العاصمة العراقية بغداد بعد زيارة رسمية لدولة العراق الشقيقة شارك خلالها في مؤتمر بغداد الدولي الأول للمياه.

وصرح الدكتور عبد العاطى أنه عقد عدد من اللقاءات على هامش المؤتمر مع عدد من وزراء المياه بالدول الشقيقة، حيث تم بحث فرص تعزيز التعاون بين مصر وهذه الدول في مجالات إدارة المياه، وسبل تحقيق المصالح المشتركة بما يعود بالنفع على مواطنى هذه الدول.

وكان الدكتور عبد العاطى قد شارك في الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر وتفقد المعرض المقام على هامشه، كما شارك بالاجتماع رفيع المستوى الذى عُقد بمشاركة عدد من وزراء المياه وسفراء الدول، وعقد إجتماعًا ثنائيًا مع المهندس مهدي الحمداني وزير الموارد المائية العراقي، وأعقبه اجتماع ثلاثى مع ماناوا بيتر وزير الموارد المائية والرى بدولة جنوب السودان وحسن عبدي نور وزير الطاقة والمياه الصومالي لبحث سبل دعم التعاون في مجال المياه.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أن مشاركته في هذا المؤتمر يأتي تعبيرًا عن إيمان مصر بضرورة تحقيق التعاون والتنسيق بين مصر والدول الشقيقة لتحقيق أهداف الشعوب في التنمية المستدامة، والوصول للإدارة المثلى للمياه خاصة في ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه في العديد من دول العالم.

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