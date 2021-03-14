شباب الدارسين بالخارج يزورون متحف ومكتبة مجلس النواب

وزيرة الهجرة: زيارة الدارسين بالخارج لمتحف ومكتبة مجلس النواب يستهدف الاطلاع على تاريخ مصر البرلماني

في إطار التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتفعيل أهداف مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج ضمن مبادرة الدارسين بالخارج، فقد تفقد وفد من شباب الدارسين بالخارج - بحضور وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم- متحف ومكتبة مجلس النواب، وذلك من أجل الاطلاع على مقتنيات المجلس والتعرف على ما يحتويه، وذلك بحضور وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم.

وجاءت هذه الجولة ضمن زيارة لوفد شباب الدارسين بالخارج، إلى مجلسي النواب والشيوخ للاطلاع على طبيعة الحياة البرلمانية وتجربة المشاركة السياسية للشباب في مصر.

من جانبها، أشادت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة بالحالة الرائعة التي عليها متحف مجلس النواب، وما يضمه من مقتنيات وصور تذكارية تعكس تاريخ مصر النيابي، وكل من ساهم في أن يصبح للبرلمان المصري هذا الشأن الكبير، حيث يمثل أحد الشواهد على حكايات عديدة شهدها البرلمان على مدار تاريخه.