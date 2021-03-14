وزارتا القوي العاملة والعمل الليبية يبحثان وضع آليات جذب العمالة المصرية للعمل...

عقد كبار مسئولي وزارتي القوي العاملة ، والعمل الليبية جلسة مباحثات، بديوان عام الوزارة ، لبحث التعاون المشترك ، في إطار قرار مجلس الرئاسي الليبي فيما يتعلق بالتعاون بين الجانبين، لوضع آليات جذب العمالة المصرية للعمل في إعمار الدولة الليبية ، فضلا عن الربط الالكتروني بين الوزارتين لتحديد احتياجات الجانب الليبي من التخصصات المهنية المطلوبة حالياً .
واتفق الطرفان على الاستمرار في تفعيل مذكرة التعاون الموقعة بين البلدين عام 2013، وتشكيل لجنة فنية تختص بالأمور الفنية الخاصة بأعمال الربط الالكتروني بين مراكز المعلومات بالوزارتين ، وكذا تشكيل لجنة عليا من شأنها المتابعة والإشراف على كافة الأعمال ،واعداد التقارير الخاصة بها ، فضلا عن تنظيم زيارات لمركز المعلومات فى الوزارتين من قبل فريق فني يتم اختياره من الخبراء الفنيين ، ثم التوصل لمذكرة تفاهم حول الأوضاع الفنية وتبادل المعلومات وتسمية الفريق المشكل من الطرفين .
ضم وفد وزارة القوي العاملة آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية ، والمستشار القانوني للوزارة إيهاب عبد العاطى ، وإمام عدوى مستشار الوزير لصندوق الطوارئ ومركز المعلومات .
كما ضم الوفد الليبي ، يوسف عبد الله مراد نائب رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ورئيس الوفد ، وعماد عمران الزروف مدير مكتب وزير العمل الليبي ، وعبد العزيز علي مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة العمل الليبي ، وسلمى عاشور العباسي عضو اللجنة ، محمد على بروطه مدير إدارة التشغيل بالوزارة ، وأبو بكر على أبو شناف مستشار السفارة الليبية بالقاهرة .
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