وزيرة الهجرة: لدينا دراية بالمطالب والمشكلات التى تواجه المصريين بالخليج

جدة - نرمين السيد - شاركت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، فى اجتماع لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بحضور يسرى المغازى رئيس اللجنة، وعباس عصمت السادات وأحمد فؤاد أباظة وكيلى اللجنة، وأحمد مقلد أمين السر اللجنة، لبحث جهود الوزارة فى عدد من الملفات المتعلقة بتلبية احتياجات المصريين بالخارج، خصوصًا العاملين فى دول الخليج.





من جانبه، رحب رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بالسفيرة نبيلة مكرم، قائلا: "إن الوزارة ترعى واحدًا من أهم ملفات العمل الوطنى، ولدينا أمل كبير فيما تبذله من جهد لتحقيق نجاحات كبيرة فى هذا الملف"، مضيفا أن وزيرة الهجرة نجحت فى نقل عدد كبير من الأفكار التى تساهم فى تلبية احتاجات المصريين بالخارج، وطرحت عددا من المبادرات التى تخدم هذه الفكرة، وتنتظر لجنة الشؤون العربية الانتهاء من قانون الهجرة التى تعمل على إعداده وزارة الهجرة".

من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم، عن شكرها للنائب يسرى المغازى، وجميع أعضاء اللجنة، قائلة، إن وزارة الهجرة تضع فى الاعتبار أكبر تجمع للمصريين بالخارج ويتواجد فى منطقة الخليج، واستهدفت الدولة المصرية تلبية احتياجات هذه الفئة الهامة من المصريين بالخارج، وتم العمل على عدد من المبادرات للوصول لهذا الهدف، حيث كانت بداية عمل وزارة الهجرة لصالح المصريين بالخليج.

وتابعت: "لدينا دراية بالمطالب والمشكلات التى تواجه المصريين بهذه المنطقة، بداية من عقد العمل غير المسجل أو غير القانونى ليمثل بداية لعدد من المشكلات التى تواجه المصرى هناك، كذلك عدم معرفة بعض المصريين بطبيعة القوانين بالدول المسافرين إليها".

وأضافت وزيرة الهجرة: "إننا فى مرحلة متقدمة من طرح قانون الهجرة، وتشهد الفترة الحالية وضع الرتوش الأخيرة على القانون بمجلس الوزراء ومن ثم سيتم عرضه على مجلس النواب"، مؤكدة أن القانون وما يشمله من صندوق رعاية المصريين بالخارج يأتى لصالح العمالة المصرية البسيطة فى المنطقة العربية، ويتضمن طرق وسبل الهجرة الآمنة، ويشمل الباب الثانى صندوق رعاية المصريين بالخارج ومنها عودة الجثامين، مضيفة أن الباب الثالث من القانون يدور حول الكيانات المصرية بالخارج وتستهدف مواده تقنين أوضاع هذه الكيانات التى تمثل مصر خارجيا.

وحول ملف عودة العالقين بالخارج، أكدت وزيرة الهجرة أن أول تحرك فى أزمة العالقين كان لصالح المصريين بالدول العربية وتم تخصيص عدد من الرحلات لنقل العائدين هناك، موضحة أن الوزارة لم تفرق بين أى من المصريين فى هذه الأزمة، ووصل عدد العائدين إلى 77 ألفا، وبعد انتهاء الأزمة لم تترك الوزارة العائدين وإنما تم طرح مبادرة "نورت بلدك" من أجل توفير فرص عمل للعائدين فى المشروعات القومية بالتعاون مع وزارة التخطيط.

من جانبه، قال النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشؤون العربية، إن وزارة الهجرة تبذل جهدا كبيرا فى عدد من الملفات ويعد الاستثمار فى ملف شباب الدارسين بالخارج هو استثمار فى المستقبل، ولديه ميزة إيجابية يجب دعمها، مشيدا بدور الوزارة فى تعاملها مع ملف العالقين والعائدين من الخارج، حيث استطاعت الوزارة فتح خطوط تواصل مع العائدين للاستفادة من قدراتهم، ودمجهم فى المجتمع المصرى والسعى نحو توفير فرص عمل لهم فى المشروعات القومية.

وشهد الاجتماع الاتفاق على عقد ورشة عمل بين وزارة الهجرة ولجنة الشؤون العربية، لبحث سبل التعاون المشترك بهدف تلبية احتياجات المصريين بالخارج، خصوصًا فى منطقة الخليج.