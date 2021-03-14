صور.. مفتى الجمهورية ونظيره الكازاخستانى يوقعان اتفاقية تعاون

وأكد علام، خلال اللقاء على عمق العلاقات بين مصر وكازاخستان على جميع الأصعدة، خصوصًا المجال الدينى، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء دربت عدد من أئمة كازاخستان على مهارات الإفتاء ومواجهة الفكر المتطرف، مع مراعاة السياق المجتمعى لبلادهم ومذهبهم الفقهى المعتمد.
من جانبه أشاد مفتى كازاخستان، بمجهودات دار الإفتاء المصرية وما تقوم به من نشر لصحيح الدين ومواجهة الفكر المتطرف، مؤكدًا أن الإدارة الدينية لمسلمى كازاخستان تتطلع إلى مزيد من التعاون والاستفادة من خبرات دار الإفتاء، لا سيما فى مجال التدريب على مهارات الإفتاء.
وتتضمن الاتفاقية التى وقعها مفتى الجمهورية مع مفتى كازاخستان استقبال دار الإفتاء المصرية للأئمة والباحثين من كازاخستان لتدريبهم على صناعة الإفتاء والمهارات الإفتائية مع دراسة علوم التراث وعلوم الواقع الخادمة لعملية الإفتاء، وذلك من خلال الدورات التدريبية المتنوعة، سواء بالتدريب المباشر بدار الإفتاء المصرية أو الإدارة الدينية لمسلمى كازاخستان أو عن طريق موقع إعداد المفتين عن بُعد.
كما تنص على تبادل المطبوعات والبحوث الإسلامية والمجلات العلمية التى تنشر فيها الدراسات والأبحاث والفتاوى الفقهية وغيرها، وكذلك القرارات ومحاضر الندوات والمؤتمرات التى يضطلع بها كل منهما.
وتنص الاتفاقية كذلك على أن يتعاون الطرفان فى مجال البحوث والدراسات المتعلقة بحفظ التراث الإسلامى وإحيائه وتحقيقه وتصنيفه ونشره وتوزيعه بكل الطرق المتاحة؛ طباعةً وإلكترونيًّا ومسموعًا ومرئيًّا.
كما يعمل الجانبان على تنظيم لقاءات دورية بين العلماء والباحثين المتخصصين فى حفظ التراث الإسلامى وكيفية التعامل معه لتبادل الخبرات بين الجانبين فى هذا المجال.
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