وزير الخارجية يكشف أمام البرلمان مستجدات العلاقات مع تركيا وقطر

جدة - نرمين السيد - وأعلن شكرى، خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اليوم الأحد، أن هناك لجنة المتابعة التى عقدت أولى جلساتها بالقاهرة؛ لرصد التنفيذ وتقييم مدى الالتزام القطرى بما ورد بالبيان.

وقال وزير الخارجية: من المبكر أن نصدر حكم نهائى، وكل شيء قيد المراجعة والتقييم، متابعا: مصر لم تنتهج أبدا سياسة عدائية تجاه الشركاء العرب، ونتوقع أن تكون تلك سياسة الأشقاء تجاهنا.

وتابع شكرى: نأمل أن يكون هناك تنفيذ لبنود الاتفاق، وهناك رسالة إيجابية من الأشقاء فى قطر أنهم يرغبون وعازمون على استعادة زخم العلاقة فى كافة النواحى السياسية والاقتصادية.

وعلى جانب آخر أعلن وزير الخارجية، أنه تم رصد التصريحات التركية الأخيرة حول فتح قنوات الحوار والاتصال مع مصر.

وأشار إلى أن مصر تحرص على استمرار العلاقات بين الشعبين المصرى والتركى، والوضع السياسى ارتبط دائما بمواقف الساسة فى تركيا خاصةً بعد المواقف السلبية التى اتخذوها تجاه مصر.

وأكد وزير الخارجية، أنه لا يوجد أى تواصل خارج وجود بعثتين دبلوماسيتين فى الدولتين.

وقال السفير سامح شكرى: إذا ما وجدنا أفعالا حقيقية وتغيرا فى السياسة التركية تتسق مع السياسة والتوجهات المصرية نحو إحلال السلام فى المنطقة وعدم التدخل فى الشئون الداخلية، ستكون الأرضية مؤهلة للعلاقة الطبيعية مع تركيا والأقوال لا تكفى وإنما ترتبط بالأفعال والسياسات.

وأكد أن سياسة مصر الخارجية متزنة وتراعى التوازنات الإقليمية والدولية، قائلا: لسنا فى مواجهة أى طرف.

وقال: سياستنا تقوم على التوازن، لاسيما أن هناك صعوبات فى ظل التطورات والاستقطاب الحادث على الساحة الدولية.

وحول القضية الفلسطينية، أكد سامح شكرى وزير الخارجية، أن هناك جهود كبيرة تبذل لاستكمال العملية السلمية مع الشركاء الدوليين والمشاركين فى مسار تحقيق السلام بالقدر الذى يساهم فى بناء الثقة والاطمئنان.

وأكد شكرى: نعمل لصالح السلام والاستقرار كى تنعم المنطقة بشكل كامل من عوائد السلام.

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت جمودا فى العملية السلمية، مشيرا إلى أننا على مشارف انتخابات فلسطينية طال انتظارها نحو إقامة مؤسسات بانتخابات ديمقراطية.

وقال: ومع حداثة الإدارة الأمريكية الحالية، فإن أمريكا دائما لها دور مؤثر فى عملية السلام، ولها تاريخ فى رعاية هذه القضية.

وأضاف شكرى: هناك أهمية نوليها للاعتبار السياسى والإنسانى للشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة التى حرم منها وحقوق الانسان الفلسطنى يجب أن تكون فى مقدمة الأولويات.

وأوضح وزير الخارجية أن، هناك علاقات استيراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وروسيا والصين الشعبية ويربط بينهما رباط قوى فى إطار التعاون الإقليمى بين دول صاحبة حضارة وتاريخ ولها دور ريادى فى المنطقة.

وأشار إلى أن العلاقات تقوم على الارتباط الوثيق بين الدول والمصلحة المشتركة والتوجه نحو التعاون، بدلا من الصراع.

ولفت إلى أن مصر تنمى علاقاتها مع الاتحاد الأوروبى، قائلا: ويرى الشركاء الأوروبيون جهود مصر التنموية و الإصلاحية.

وفيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، أكد الوزير، أن مصر تهتم بهذا الملف بمفهومه الشامل، مشيرا إلى أن مصر من أول المستفيدين من الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى وجهود كثيرة تبذلها الدولة بالتنسيق مع المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وأضاف: مصر تستمر فى خارطة الطريق الرامية لتجاوز أى سلبيات وتمنح المواطن حقوقه فى إطار خصوصيات المجتمع ومراعاة كافة الاعتبارات والعمل على تحقيق الاستحقاقات.

وأوضح: ندير حوارا فى هذا الملف بمنتهى الشفافية، متابعا: ليس لدينا ما نخاف منه أو نخفيه، وقمنا باستحقاقات انتخابية وأصدرنا تشريعات هامة.

وتابع وزير الخارجية، إلى أن المنظمات النشطة فى هذا الملف يركزون على السلبيات دون النظر للصورة فى مجملها، ولا يمكن أن نقول أننا نحقق تقدم فى مجالات بعينها ونغفل أخرى.