النائبة مى رشدى تتقدم بطلب إحاطة حول حريق مصنع العبور

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جدة - نرمين السيد - ونشرت رشدى، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الأحد، صورة من طلب الإحاطة حول اشتراطات الدفاع المدنى ومهمات الإطفاء وتوافرها ومدى فاعليتها فى المنشآت الصناعية والمراقبة عليها، بالإضافة إلى مدى إمكانية دخول الإسعاف الطائر فى المنظومة لإنقاذ المصابين.
وأشارت عضو مجلس النواب، أن طلب الإحاطة جاء بعد الكارثة التى شهدتها مدينة العبور باندلاع حريق فى مصنع للمنسوجات وراح ضحيته 20 شخصًا.
وقدمت عضو مجلس النواب، التعازى لأسر ضحايا الحريق، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين فى الحادث.
يذكر أن حريق مصنع المنسوجات بمدينة العبور، أسفر عن مصرع 20 شخصًا وإصابة آخرين، وأصدرت النيابة العامة بيانا أكدت من خلاله مباشرة التحقيقات فى الحادث.
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