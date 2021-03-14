وزيرة الهجرة أمام النواب: سنتقدم بمشروع قانون الهجرة قريبا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة الهجرة، فى اجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس النواب برئاسة النائب يسرى المغازى، والنائبين عباس عصمت السادات وأحمد فؤاد أباظة وكيلى اللجنة، والنائب أحمد مقلد أمين السر اللجنة، لبحث جهود وزارة الهجرة فى عدد من الملفات المتعلقة بتلبية احتياجات المصريين بالخارج خاصة العاملين فى دول الخليج.

وقالت الوزيرة مكرم: "إننا فى مرحلة متقدمة من طرح قانون الهجرة، وتشهد الفترة الحالية وضع الرتوش الأخيرة على القانون بمجلس الوزراء ومن ثم سيتم عرضه على مجلس النواب".

وأوضحت أن القانون وما يشمله من صندوق رعاية المصريين بالخارج، يأتى لصالح العمالة المصرية البسيطة فى المنطقة العربية، ويتضمن طرق وسبل الهجرة الآمنة، ويشمل الباب الثانى صندوق رعاية المصريين بالخارج ومنها عودة الجثامين، مضيفة أن الباب الثالث من القانون يدور حول الكيانات المصرية بالخارج وتستهدف مواده تقنين أوضاع هذه الكيانات التى تمثل مصر خارجيا.

وأعربت وزيرة الهجرة، عن شكرها للنائب يسرى المغازى رئيس لجنة الشئون العربية بالمجلس، وكافة أعضاء اللجنة، قائلة إن وزارة الهجرة تضع فى الاعتبار أكبر تجمع للمصريين بالخارج ويتواجد فى منطقة الخليج، وقد استهدفت الدولة المصرية تلبية احتياجات هذه الفئة الهامة من المصريين بالخارج، وتم العمل على عدد من المبادرات للوصول لهذا الهدف، حيث كانت بداية عمل وزارة الهجرة لصالح المصريين بالخليج.

وتابعت القول: "إن لدينا دراية بالمطالب والمشكلات التى تواجه المصريين بهذه المنطقة، بداية من عقد العمل غير المسجل أو غير القانونى ليمثل بداية لعدد من المشكلات التى تواجه المصرى هناك، كذلك عدم معرفة بعض المصريين بطبيعة القوانين بالدول المسافرين إليها".

وحول ملف عودة العالقين بالخارج، أكدت وزيرة الهجرة أن أول تحرك فى أزمة العالقين كان لصالح المصريين بالدول العربية وتم تخصيص عدد من الرحلات لنقل العائدين هناك، موضحة أن الوزارة لم تفرق بين أى من المصريين فى هذه الأزمة، وقد وصل عدد العائدين إلى 77 ألف عائد، وبعد انتهاء الأزمة لم نترك العائدين وإنما تم طرح مبادرة "نورت بلدك" من أجل توفير فرص عمل للعائدين فى المشروعات القومية بالتعاون مع وزارة التخطيط.

من جانبه، رحب رئيس لجنة الشئون العربية، بوزيرة الهجرة، قائلا: "إن الوزارة ترعى واحدًا من أهم ملفات العمل الوطنى، ولدينا أمل كبير فيما تبذله من جهد لتحقيق نجاحات كبيرة فى هذا الملف"، مضيفا أن وزيرة الهجرة نجحت فى نقل عدد كبير من الأفكار التى تساهم فى تلبية احتياجات المصريين بالخارج، وطرحت عددا من المبادرات التى تخدم هذه الفكرة، وتنتظر لجنة الشئون العربية الانتهاء من قانون الهجرة التى تعمل على إعداده وزارة الهجرة.

من جانبه، قال النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية، إن وزارة الهجرة تبذل جهدا كبيرا فى عدد من الملفات ويعد الاستثمار فى ملف شباب الدارسين بالخارج هو استثمار فى المستقبل، ولديه ميزة إيجابية يجب دعمها، مشيدا بدور الوزارة فى تعاملها مع ملف العالقين والعائدين من الخارج، حيث استطاعت الوزارة فتح خطوط تواصل مع العائدين للاستفادة من قدراتهم، ودمجهم فى المجتمع المصرى والسعى نحو توفير فرص عمل لهم فى المشروعات القومية.

وقد شهد الاجتماع الاتفاق على عقد ورشة عمل بين وزارة الهجرة ولجنة الشئون العربية، لبحث سبل التعاون المشترك بهدف تلبية احتياجات المصريين بالخارج خاصة فى منطقة الخليج.