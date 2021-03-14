الخارجية: مد تقديم الطلبات لامتحان التعيين فى وظيفة ملحق دبلوماسى لـ20 مارس

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، مد موعد تقديم الطلبات لامتحان مسابقة التعيين فى وظيفة ملحق دبلوماسى.



جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، مد موعد تقديم الطلبات لامتحان مسابقة التعيين فى وظيفة ملحق دبلوماسى. وأكدت الخارجية، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن موعد تقديم الطلبات ممتد حتى السبت 20 مارس 2021.

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