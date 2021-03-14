مفتي روسيا لـ «صوت الأمة»: نؤمن بدور الأزهر في تجديد الفكر الديني

قال الدكتور نفع الله عفتير، مفتي روسيا الاتحادية،: «إننا نؤمن بلغه الحوار للتقريب بين المذاهب والعقائد، حيث أن الأزهر هو منارة العلوم، كما أن العالم يعلم أنه راية العلوم الشرعية الوسطية».

جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الدولي العام الحادي والثلاثين، للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تحت عنوان: «حوار الأديان والثقافات» الذي عقد في الفترة من 13 إلى 14 مارس الجاري، تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي.

في نفس السياق، أكد الشيخ حسين محمد عفيفي الأزهري، رئيس الهيئة التنفيذية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بتنزانيا، أن مؤتمر وزارة الأوقاف المصرية «حوار الأديان والثقافات»، يأتي تتويجًا لجهود الوزارة المتواصلة والمستمرة في مكافحة الأفكار المتطرفة والتعصب المقيت، موجهًا الشكر إلى وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، على المجهود الرائع الذي تقوم به الوزارة في مواجهة ومحاربة الفكر المتطرف سواء في مصر أو على مستوى العالم، مشيرًا إلى الدور البارز الذي يقوم به المركز الإسلامي المصري بدولة تنزانيا، مضيفًا أن عنوان المؤتمر كان «حوار الأديان والثقافات» بهدف ترسيخ مبدأ الحوار كأساس مشتركًا للناس جميعًا، فلا غنى للعالم عن حوار هادف بناء يراعي مبدأ الإنسانية العام.