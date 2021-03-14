تعديل مواعيد امتحانات شهر أبريل لطلاب النقل لتبدأ يوم 26

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الكتاب الدورى رقم 7 بتاريخ اليوم الأحد 14 مارس الجارى، بشأن مواعيد امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع لطلاب شهادة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى 2020،2021

وأوضحت الوزارة في الكتاب الدورى": تُعقد امتحانات مواد (التربية الدينية، التربية الفنية، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات) لطلاب الصف الثالث الإعدادي على مستوى الادارة التعليمية، بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات والمدارس الدولية (التربية الدينية فقط) في المواعيد التالية:

مادة التربية الدينية يوم الثلاثاء 18 مايو 2021

مادة التربية الفنية يوم الأربعاء الموافق 19 مايو 2021

مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات يوم الخميس الموافق 20 مايو 2021

ويتولى معلمي المدرسة تقدير أوراق الاجابة لهذه الامتحانات، كما تتولى المديرية التعليمية اعداد الجدول الخاص بالمواد التي تضاف للمجموع مع مراعاة ان يكون مادة واحدة فقط يوميا حتى لا يتجمع الطلاب بين الفترات.

وأوضحت الوزارة فى كتابها الدورى: أما امتحانات مواد المجالات والامتحانات الخاصة بمواد المستوى الرفيع فستعقد على مستوى المدرسة وتحت الإشراف المباشر مدير المدرسة، والطلاب الذين لم يسبق لهم أداء تلك الامتحنات قبل صدور القرار الخاص بتوقف الدراسة يتم امتحانهم في المنهج كاملا، أما الطلاب الذين سبق لهم الامتحان في تلك المواد قبل توقف الدراسة يتم امتحانهم في مقررات الفصل الدراسى الثانى فقط.

فيما ذكر الكتاب الدورى، أنه نظرا لتزامن عقد امتحان طلاب الصف الرابع الابتدائى وطلاب الصف الأول الإعدادى والذى كان مقررا عقده يوم الأحد الموافق 25 أبريل طبقا للكتاب الدورى رقم 5 بتاريخ 8 مارس 2021 بشأن آلية استكمال امتحانات النقل والشهادة الإعدادية لطلاب المدارس الرسمية والخاصة والدولية، مع عيد الأخوة المسيحيين فقد تقرر تعديل مواعيد امتحانات شهر أبريل كالتالى":

يوم الإثنين 26 أبريل 2021 يعقد الامتحان المجمع لطلاب الخامس الابتدائى والثانى الإعدادى، والثلاثاء 27 أبريل يمتحن طلاب الصف السادى الابتدائى والأربعاء 28 أبريل الصفوف الرابع والأول الإعدادى.