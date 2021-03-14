الرعاية الصحية: 42 وحدة ومركز تحت مظلة التأمين الصحى الشامل بالأقصر

جدة - نرمين السيد - كشفت الهيئة العامة الرعاية الصحية عن تفاصيل الجولة الميدانية للمدير التنفيذى للهيئة، والتى بدأها بزيارة وحدة طب أسرة البغدادى ثم وحدة حاجر الرزيقات بحرى بمحافظة الأقصر.





يأتى ذلك فى إطار متابعة سير العمل بالمنشآت الطبية المقرر عملها طبقًا لمنظومة التأمين الصحى الشامل، والتى تم تدشين التشغيل التجريبى بها رئاسيًا منذ منتصف فبراير 2021 .

وقالت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس الإدارة ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، إن مرحلة التشغيل التجريبى للمنظومة الجديدة بدأت فى المحافظة من خلال 42 وحدة ومركز طب أسرة، ومن المقرر أن تصل لـ 59مركزًا ووحدة طب أسرة تغطى كل أرجاء المحافظة.

وقال البيان: تفقد المدير التنفيذى للهيئة الدكتور أمير التلوانى سير العمل بوحدتى طب أسرة السابق ذكرهم، حيث تفقد أقسام "التسجيل الطبى، الصيدلية، قسم الطوارئ، قسم الأشعة، العيادات الخارجية، وتطعيمات متابعة الاطفال، متابعة الحمل، تثقيف صحى والأسرى، تنظيم الأسرة والمشورة" وغرفة الملفات بالدور الأرضى.

كما راجع ملفات طب الأسرة داخل الوحدتين، للوقوف على معدلات التسجيل، حيث بلغ إجمالى عدد الملفات المسجلة بوحدة طب أسرة البغدادى والتى استهل بها جولته، حوالى 24 ألف ملف فردى، بواقع 6 آلاف ملف عائلى، فيما بلغ إجمالى المواطنين المسجلين بوحدة الرزيقات بحرى 12.737 ألف بواقع 3.184 ألف ملف عائلى، وذلك منذ بدء التسجيل بالمنظومة الجديدة بالمحافظة بداية من شهر أكتوبر 2019 وحتى الآن.

وفى غضون الجولة استمع التلوانى إلى آراء المواطنين لمعرفة مدى رضائهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم تحت مظلة التأمين الصحى الشامل الجديد، موجهًا بتخفيف معدلات التردد على وحدة طب أسرة الرزيقات بحرى من خلال فتح طلبات الإحالة للوحدات المحيطة الأخرى، لتخفيف الضغط على الوحدة، وحرصًا على راحة وسلامة المنتفعين.

ووجه خلال جولته الميدانية، بضرورة اتباع كل الإجراءات الوقائية وآليات مكافحة العدوى داخل الوحدات، وشدد على ضرورة الالتزام بمسارات محددة ومخصصة للحالات المشتبهة والتى يتم تحديدها من خلال نقاط الفرز بمداخل الوحدة، كما تفقد أيضًا غرفه النظافة والتعقيم وخزانات المياه بالوحدة.

وفى ختام الزيارة تفقد المكاتب الإدارية، الحسابات، عيادات الأسنان، مكتب الصحة العامة، وأخيرًا قسم المعامل، ووجه باستغلال الشاشات الداخلية بالوحدات لبث رسائل تثقيفية توعوية للمواطنين المترددين وكذلك التوعية بأهمية الفحص الطبى الشامل للحفاظ على صحة وسلامة المنتفعين، لافتًا إلى إجراء 34.8 ألف فحص طبى شامل للمواطنين من خلال هاتين الوحدتين، وشدد على استمرارية حصر مستلزمات الأسنان والأدوية و أجهزة المعمل ومستلزمات الوقاية اللازمة للعمل على الوجه الأكمل.