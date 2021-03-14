محافظ الغربية يفتتح معرض هديتى ضمن مبادرة حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - افتتح محافظ الغربية دكتور طارق رحمى اليوم الأحد، معرض "هديتى" بمقر فرع المجلس القومى للمرأة بالغربية بحضور دكتورة صفاء مرعى رئيس فرع المجلس القومى للمرأة بالغربية، ودكتورة ريهام كرات ممثل جهاز تنمية المشروعات، فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" واحتفال المجلس القومى بشهر المرأة.





وقالت رئيس فرع المجلس القومى للمرأة، إن المعرض يستمر لمدة يومين، ويشمل عرض عدداً كبيراً من السلع ما بين الملابس والمشغولات المعدنية والخشبية والسجاد المفروشات والحقائب الجلدية، والتى يغلب عليها الطابع المصرى المتميز، إلى جانب بعض السلع التكنولوجية ومنتجات البناء والإنشاءات ،والتى تتميز بها قرى مركز زفتى مثل منتجات البلاط والإنترلوك.

وأشاد المحافظ بالمعرض، والذى يأتى ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكداً أن هذه المعارض تمثل دعما للمشروعات الصغيرة والشباب وتعد بمثابة منفذ لتسويق منتجاتهم، داعياً المجلس القومى للمرأة وجهاز تنمية المشروعات لتقديم دورات تدريبية لتمكين المرأة اقتصادياً.

وأوضحت ممثل جهاز تنمية المشروعات، أن للمعرض محورين الأول ترويجيا من خلال مشاركة أهالى مركز زفتى بمنتجاتهم فى المعرض، والثانى تدريبيا من خلال تدريب سيدات قرى مركز زفتى على الأعمال والأشغال اليدوية مثل أعمال الحفر على الخشب والمعادن والجلود.