صور.. الأوقاف تنظم جولة لوفود مؤتمر حوار الأديان والثقافات لمنطقة الأهرامات

جدة - نرمين السيد - شملت تلك الجولة زيارة منطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة، وهو ما أبهر ضيوف المؤتمر من الوزراء والمفتين والعلماء والمفكرين والإعلاميين، لا سيما ما تقوم به القيادة السياسية الحكيمة من إبداع غير مسبوق فى تطوير تلك المنطقة العتيقة، مما يشهد لعظمة مصر وحضارتها وتاريخها العريق.

وأعرب وفود المؤتمر عن تقديرهم البالغ للرئيس عبدالفتاح السيسى، على النقلة الحضارية التى تشهدها مصر فى العمران والبناء، حيث تتلاقى أصالة الماضى بعراقة الحاضر، مشيدين بعظمة مصر وتاريخها العريق، مقدمين الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على إتاحته الفرصة لهم للتعرف على آثار مصر العريقة وتراثها الحضارى والتقدم العمرانى المذهل الذى وصلت إليه.

وانطلقت أمس السبت، فعاليات، المؤتمر تحت عنوان "حوار الأديان والثقافات"، للتعريف بآثار مصر العريقة وتاريخها العظيم، وبعث رسالة محبة وسلام لجميع شعوب العالم من مصر صانعة الحضارات.