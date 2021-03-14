صور .. «حياة كريمة» تزور قرى الصف وأطفيح بالجيزة

جدة - نرمين السيد - زارت مجموعة عمل مبادرة "حياة كريمة" بالجيزة، اليوم الأحد، تتقدمهم نائبة المحافظ هند عبدالحليم ومسؤولة المبادرة هبة حسين ومقررة المجلس القومى للمرأةبالمحافظة، ماجدة محمود عبدالجليل قرية صول.





يأتى ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " التى تستهدف قرى "الصف وأطفيح" وانطلاقا من أهمية التوعية بما تقدمه المبادرة من خدمات لأهالينا بالريف.

واستهدفت الحملة توعية السيدات بأهمية الحفاظ على الصحة خصوصًا مع توافر المبادرات الرئاسية، "صحة المرأة، صحة الأم الحامل والوقاية من سرطان الثدى" صاحبت التوعية توفير قافلة طبية للكشف عن الامراض السارية وتوفير وسائل تنظيم النسل تزامنا مع اليوم الاول لإطلاق حملة.

ووفرت مبادرة "بطاقتك حقوقك" التى أطلقتها دكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة والتى تحقق حياة كريمة للنساء 4 آلاف استمارة رقم قومى بالمجان للسيدات والفتيات غير القادرات، لتمكينهن من الحصول على حقوقهن كالحصول على معاشات أو قروض لتنفيذ مشروعات أو فرص عمل، أو ممارسة حقوقهن السياسية.