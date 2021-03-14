سبعة أفراح مجيدة.. عنوان افتتاحية البابا تواضروس بمجلة الكرازة

جدة - نرمين السيد - كما يحمل الغلاف الداخلى للمجلة، صورة من صلوات الجنازة على مثلث الرحمات الأنبا أثناسيوس أسقف بنى مزار والبهنسا، المتوفى بشيخوخة صالحة يوم الجمعة 5 مارس، بعد أن احتمل صليب المرض بشكر.

وجاءت افتتاحية العدد بقلم قداسة البابا تواضروس الثانى، تحت عنوان "سبعة أفراح مجيدة"، وأعلن قداسته أنه ربما تكون المرة الأولى فى تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن تجتمع سبع مناسبات مفرحة خلال أسبوع واحد من الخميس 4 مارس إلى الخميس 11 مارس الجارى مع اتخاذ جميع الإجراءات الصحية الواجبة فى كل ذلك.

الفرحة الأولى

اجتماع المجمع المقدس يوم الخميس 4 مارس بعد أن توقف خلال العام الماضى 2020، بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

الفرحة الثانية

تجليس اثنين من الأحبار الأجلاء وهما نيافة الأنبا مكاريوس أسقفًا على إيبارشية مدينة المنيا وتوابعها ونيافة الأنبا ساويرس أسقفًا ورئيسًا لدير القديس الأنبا توماس بسوهاج والخطاطبة ودير الشهيد مار بقطر بالخططابة وذلك يوم السبت 6 مارس الجارى.

الفرحة الثالثة

سيامة سبعة آباء أساقفة جدد للخدمة فى عدة مواقع وذلك يومى 6 و7 مارس الجارى وهم أصحاب النيافة:

١- الأنبا أغابيوس أسقفًا ورئيسًا لدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون.

٢- الأنبا فيلوباتير أسقفًا لإيبارشية أبو قرقاص وتوابعها.

٣- الأنبا فام أسقفًا لإيبارشية شرق المنيا وتوابعها.

٤- الأنبا جوزيف أسقفًا عامًا فى إفريقيا.

٥- الأنبا سيداروس أسقفًا عامًا لكنائس قطاع عزبة النخل.

٦- الأنبا رويس أسقفًا عامًا فى أسيا.

٧- الأنبا أكسيوس أسقفًا عامًا لكنائس قطاع عين شمس والمطرية.

الفرحة الرابعة

الاحتفال باليوبيل الذهبى لوفاة القديس البابا كيرلس السادس والذى اعترف المجمع المقدس بقداسته فى جلسة يونيو 2013.

الفرحة الخامسة

الاعتراف الكنسى بدير القديس يحنس القصير صاحب شجرة الطاعة المشهورة فى التاريخ الرهبانى.

الفرحة السادسة

إعداد الميرون المقدس للمرة الأربعين فى تاريخ الكنيسة وذلك بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون يومى الأربعاء والخميس 10 و11 مارس.

الفرحة السابعة

افتتاح الموقع الرسمى الإلكترونى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وهو موقع شامل يحتوى على ستة عناوين رئيسية.

ويذخر العدد بملفات توثيقية وتغطية شاملة بالصور لكل المناسبات المفرحة التى أوردها قداسة البابا فى الافتتاحية.

يذكر أن مجلة الكرازة، مجلة نصف شهرية تصدر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.