ضبط 98 لتر كحول و2200 جوانتي مجهول المصدر في كفر الشيخ

كتب:وسام امين

ضبطت حملة مشتركة من التموين والمتابعة التموينية والتفتيش الصيدلي بكفر الشيخ، اليوم الأحد، محلين لتجارة المستلزمات الطبية، لحيازتهما مستلزمات طبية مجهولة المصدر، بمدينة كفر الشيخ.

وكان المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، قد أصدر تعليماته المشددة بشن حملات مفاجئة علي شركات ومحال المطهرات والمنظفات لإحكام الرقابة علي الأسواق.

تمكنت الحملة التي شارك فيها رضا داود، وحمدي النوساني، بالرقابة التموينية، وأعضاء التفتيش الصيدلي، وأعضاء مكتب المتابعة التموينية ، من ضبط 2200 جوانتي، مجهول المصدر، داخل محل لتجارة المستلزمات الطبية، بدائرة قسم أول كفر الشيخ.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة برقم 2388 لسنة 2021 جنح قسم أول كفر الشيخ، وتحريز الكميات المضبوطة للعرض علي النيابة العامة.

كما ضبطت الحملة ٩٨ لتر كحول، بدون تاريخ انتاج وصلاحية، وغير مصحوب بالمستندات الدالة علي مصدره، بأحد محلات تجارة المستلزمات الطبية، بدائرة قسم أول كفر الشيخ، وجري التحفظ علي المضبوطات، وتحرر المحضر 2398 لسنة 2021 جنح قسم أول كفر الشيخ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.