قبول طالب رهبنة جديد بدير الشايب فى الأقصر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك عقب قداس الأحد الأول من الصوم المقدس المعروف بأحد الكنوز، الذى أقيم صباح اليوم بالكنيسة الأثرية بالدير والذى تولى خدمته نيافة الأنبا سلوانس أسقف ورئيس الدير، وشاركه مجمع الآباء الرهبان، حيث تم قبول طالب الرهبنة الجديد والذى حمل اسم "يواقيم".

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