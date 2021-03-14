نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2021م إلكترونياً في المقال التالي
زادت محركات جوجل في البحث عن رابط موقع وزارة الكهرباء لكي يتم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2021م إلكترونياً، ولذلك أوضحت الشركة القابضة للكهرباء عن طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء المستهلكة إلكترونيا لجميع المواطنين، حيث أن يجب على المواطنين المستفيدين الالتزام بالإجراء وهذا بسبب حرص المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم اتخذتها من قبل الحكومة لعدم تفشي فيروس كورونا المستجد، ولذلك يجب على المواطنين أتباع هذه الإجراءات وتقلل من الزحام، ومن خلال موقع ثقفني سوف نقوم بخطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2021م إلكترونياً،
خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2021م إلكترونياً :
- يجب على المستفيد الدخول على موقع وزارة الكهرباء.
- ثم بعد ذلك اختيار قسم الخدمات الإلكترونية.
- يجب على المستفيد النقر على الاستعلام عن الفواتير المستهلكة.
- يجب على المستفيد اختيار المحافظة الخاصة به.
- ثم إدخال الاسم ورقم العداد.
- يجب على المستفيد النقر على كلمة “استعلام”.
ومن الجدير بالذكر أن قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فعلت دفع فاتورة الكهرباء 2021م إلكترونياً بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني، حتى يمكن دفع فاتورة الكهرباء عبر فروع شركة الكهرباء الموجودة في كافة أرجاء الجمهورية، ويمكن الدفع من خلال طريق شركات المحمول، أو مكاتب البريد المصري، أو من عبر 12 محفظة بنكية تتيح خدمة دفع فواتير الكهرباء، أو من خلال منافذ التحصيل الإلكترونية.
في الفترة الأخيرة يعاني المواطنين بسبب ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء المستهلكة، وهذا بعد انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وهذا بسبب تكدس المواطنين داخل المنازل وهذا خوفاً على صحتهم وسلامتهم، وفي هذه الحالة يزداد استهلاك أفراد المنزل جميع الأجهزة الكهربائية الموحدة بالوحدات السكنية صاحبة الفواتير المرتفعة، ولذلك سوف نقدم بعرض عده خطوات لكي يتم استرشاد الكهرباء المستهلكة شهرياً، وهذه الخطوات غير مكلفة وبسيطة على المواطنين، ومن الجدير بالذكر أن مدفأة الحائط يتم استخدامها في الفترة الأخيرة بسبب البرودة في فصل الشتاء، وأن هذا يتسبب المدفأة في سحب الهواء الدافئ إلى المدخنة، ومما أدي إلى ذلك أن هذا يقوم بتبريد الغرف، بالإضافة إلى ذلك أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن شروط وقواعد لنقل ملكية عداد الكهرباء، وهذا يعد اعتباراً سند ملكية الوحدة التي يتم توصيل التيار الكهربائي لها.
- نظام الكفالة الجديد في السعودية 1442 نظام نقل الخدمات للعامل الوافد
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن اي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2021م إلكترونياً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.