زادت محركات جوجل في البحث عن رابط موقع وزارة الكهرباء لكي يتم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2021م إلكترونياً، ولذلك أوضحت الشركة القابضة للكهرباء عن طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء المستهلكة إلكترونيا لجميع المواطنين، حيث أن يجب على المواطنين المستفيدين الالتزام بالإجراء وهذا بسبب حرص المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم اتخذتها من قبل الحكومة لعدم تفشي فيروس كورونا المستجد، ولذلك يجب على المواطنين أتباع هذه الإجراءات وتقلل من الزحام، ومن خلال موقع ثقفني سوف نقوم بخطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2021م إلكترونياً،

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2021م إلكترونياً :

يجب على المستفيد الدخول على موقع وزارة الكهرباء. ثم بعد ذلك اختيار قسم الخدمات الإلكترونية. يجب على المستفيد النقر على الاستعلام عن الفواتير المستهلكة. يجب على المستفيد اختيار المحافظة الخاصة به. ثم إدخال الاسم ورقم العداد. يجب على المستفيد النقر على كلمة “استعلام”.

ومن الجدير بالذكر أن قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فعلت دفع فاتورة الكهرباء 2021م إلكترونياً بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني، حتى يمكن دفع فاتورة الكهرباء عبر فروع شركة الكهرباء الموجودة في كافة أرجاء الجمهورية، ويمكن الدفع من خلال طريق شركات المحمول، أو مكاتب البريد المصري، أو من عبر 12 محفظة بنكية تتيح خدمة دفع فواتير الكهرباء، أو من خلال منافذ التحصيل الإلكترونية.

في الفترة الأخيرة يعاني المواطنين بسبب ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء المستهلكة، وهذا بعد انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وهذا بسبب تكدس المواطنين داخل المنازل وهذا خوفاً على صحتهم وسلامتهم، وفي هذه الحالة يزداد استهلاك أفراد المنزل جميع الأجهزة الكهربائية الموحدة بالوحدات السكنية صاحبة الفواتير المرتفعة، ولذلك سوف نقدم بعرض عده خطوات لكي يتم استرشاد الكهرباء المستهلكة شهرياً، وهذه الخطوات غير مكلفة وبسيطة على المواطنين، ومن الجدير بالذكر أن مدفأة الحائط يتم استخدامها في الفترة الأخيرة بسبب البرودة في فصل الشتاء، وأن هذا يتسبب المدفأة في سحب الهواء الدافئ إلى المدخنة، ومما أدي إلى ذلك أن هذا يقوم بتبريد الغرف، بالإضافة إلى ذلك أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن شروط وقواعد لنقل ملكية عداد الكهرباء، وهذا يعد اعتباراً سند ملكية الوحدة التي يتم توصيل التيار الكهربائي لها.