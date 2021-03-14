انت الان تتابع تفاصيل خبر بورصة الدواجن.. تغيرات مفاجئة في سعر الفراخ البيضاء اليوم وسعر الكتكوت الابيض والساسو والبلدي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر تفاصيل تغيرات سعر الفراخ البيضاء اليوم وسعر الكتكوت الابيض عقب انخفاض أسعار الكتاكيت وأسعار الدواجن الآن في بورصة الدواجن اليوم، وتعد الدواجن هي بروتين ملايين الأسر المصرية الفقيرة ومتوسطة الدخل، كما أنها بديل أساسي للحوم الحمراء والتي وصل سعرها في بعض المناطق لما يقرب من الـ150 جنيه مصري.

سعر الفراخ البيضاء اليوم وسعر الكتكوت الابيض والساسو

وخلال هذه الفترة ومع اقتراب أيام شهر رمضان الكريم تكثر عملية شراء سعر الكتوت الابيض لإنتاج الفراخ البيضاء واستخدامها في رمضان، وتقوم ربات المنازل بشراء الكتكوت الأبيض عمر يوم واحد وتربيته في البيوت لإنتاج دواجن تسمين واستخدامها بدلاً من شراء فراخ المزارع، حيث أن الدواجن البيتي تتميز بالعديد من المزايا التي لا توجد في مثيلتها المنتجة بمزارع الدواجن.

وكان أصحاب المزارع تكبدوا خسائر كبيرة في العام الماضي نتيجة أسعار الدواجن والتي وصلت لأدنى مستوى لها أغسطس من العام الماضي 2021، حيث وصلت الأسعار حينها إلى 18 جنيه للكيلو، والآن وبالرغم من وصول الكيلو إلى 26 جنيه إلا أن مربي الدواجن ما زالوا يعانون من أسعار الأعلاف والتي تخطت الـ 8 آلاف جنيه للطن، وبالتالي فإن سعر الفراخ لا يتناسب مطلقاً مع أسعار الفراخ

وحول سعر الفراخ البيضاء اليوم فقد سجلت 26 جنيه للكيلو، أما الفراخ الساسو فسجلت اليوم 34 جنيه للكيلو، كما تراجعت أسعار الفراخ البيضاء أمهات اليوم لتسجل 20 جنيه مقارنةً بـ22 جنيه أمس.

وحول سعر الكتكوت الابيض وفق بورصة الدواجن اليوم فقد جاء وفق مايلي