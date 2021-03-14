هانى الناظر يقترح تشكيل وحدة لمكافحة التحرش والقبض على المتحرشين

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جدة - نرمين السيد - وعلق الناظر على واقعة التحرش الأخيرة التى حدثت فى المترو، قائلا عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "باتت ظاهرة التحرش مشكلة تمثل خطرا اجتماعيا يحتاج لوقفة حقيقية وحاسمة للتصدى لها، ومن هنا أطرح فكرة إنشاء وحدة لمكافحة التحرش تتبع إدارة الآداب بوزارة الداخلية".
وأوضح أن هذه الوحدة تضم أفراد بزى مدنى يتواجدون وينتشرون فى الاماكن العامة ومحطات القطارات والمترو، والمواصلات العامة، والسرفيس، والمولات، والميادين العامة، وأماكن التجمعات بهدف التصدى للمتحرشين والقبض عليهم وتلقى شكاوى وبلغات التحرش.
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