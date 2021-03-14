وزير الأوقاف: الإعلام شريك مهم فى ترسيخ أسس الحوار إقليميا ودوليا

جدة - نرمين السيد - ووجه وزير الأوقاف والمشاركين فى مؤتمر "حوار الأديان والثقافات" الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى على رعايته للمؤتمر. وقال إن الوزارة وجهت الدعوة لحضور المؤتمر للمشاركين لسببين أولهما على أساس الشخص ومدى إيمانه بدور الحوار والتنوع والتعددية، والعمل على تطبيقه فى مجتمعه، والثانى الدول المشاركة أو المؤسسات التى تدعم وتشارك فى تعزيز سبل الحوار.

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