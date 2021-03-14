بطريرك الروم الأرثوذكس: أحب الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - كشف الأنبا ثيودروس الثانى، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، عن جوانب مجهولة من حياته فى مقابلة مع طلاب مدرسة توسيتسايو التابعة للجمعية اليونانية فى الإسكندرية.





وأجاب عن بعض أسئلة الطلبة ومنها سؤل عن أحلام طفولته، وماذا كان يريد أن يكون عندما يكبر؟.

قال البطريرك: "إنه منذ صغره كان يريد أن يخدم الله وأن يصبح كاهنًا وعلى وجه التحديد مبشرًا".

كما سأل طالب آخر غبطته، عن شعوره بالعيش فى بلد معظم الناس فيه مسلمون؟، أجاب:"إنه يشعر بأنهم إخوة له، وأنه يحترمهم ويحبهم كثيرًا، كما أنهم احترموه وأحبهوه بدورهم، وخصوصًا الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، وأنه راضيًا للغاية لوجوده فى بلد مسالم حيث يمكن للمسلمين والمسيحيين أن يعبدوا ربهم كل بطريقته، لكنهم يلتقون دائماً على نفس الأرضية، أن الله خالق كل البشر".

عن سؤال من طالب آخر لغبطته عن تجربته الإرسالية، ما الذى جعله سعيدًا وما الذى جعله حزينًا؟ أجاب: "عندما كنت مطرانًا فى زمبابوى، ما كان يجعلنى سعيدًا رؤية بناء مدرسة، وعند إنشاء المراكز الطبية الصغيرة وأرى فيها الأطفال يتم تطعيمهم، لأن هذه هى المشكلة الأكبر، أما ما كان يحزننى فهو الفقر، هو الشىء الذى يجعلنى أشعر بالحزن والألم، السعادة على وجه الأطفال هى ما تجعله أشعر بالسعادة".