غدا.. الكنيسة القبطية تعلق أنشطتها فى إيطاليا بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - وجاء فى نص البيان : "أخوتى الأحباء.. نظرًا لتطور الأوضاع فى إيطاليا بانتشار فيروس كورونا المستجد، وأصبحت كل المحافظات مناطق حمراء "حظر تجوال إلا للظروف الضرورية والصحية الحرجة". وتضمن البيان أنه طبقاً لتعليمات الدولة لمنع التجمعات، قررنا تعليق كل الخدمات فى الكنيسة بدءًا من يوم الإثنين المقبل، وسوف يتم التواصل معكم من خلال برنامج زووم لمتابعة العظات ومدارس الأحد واجتماعات الشباب ودروس الألحان وكل الخدمات الأخرى، نصلى جميعاً لكى ما يرفع الرب هذا الوباء عن كل العالم وأن ينعم بالشفاء لكل إنسان مريض.

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