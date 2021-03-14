رسامة 3 كهنة جدد وقمصان بإيبارشية الدير المحرق

جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق القداس الإلهى، اليوم الأحد، بكنيسة القديس مارمرقس الرسول برزقة الدير، التابعة لإيبارشية الدير المحرق، وشاركه 3 من أحبار الكنيسة، وهم: أصحاب النيافة الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، والأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص والأنبا رويس الأسقف العام بآسيا.





وعقب صلاة الصلح، أقيمت صلوات منح درجة القسيسية لثلاثة من الشمامسة، وذلك للخدمة بكنائس رزقة الدير وهم: 1- الشماس الدكتور شريف جرجس كاهنًا على كنيسة القديس مارمرقس باسم القس أنطونيوس.

2 - الشماس الإكليريكى كيرلس مرزق كاهنًا على كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل باسم القس كاراس. 3- الشماس الإكليريكى إبراهيم رأفت كاهنا على كنيسة الشهيد مارجرجس باسم القس يسطس. تلاها صلوات منح رتبة القمصية لاثنين من الآباء الكهنة، هما: "القمص بيشوى القمص لوقا كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس برزقة الدير، والقمص يوسف عونى كاهن كنيسة القديس مارمرقس الرسول برزقة الدير". وتوجه الآباء الكهنة الجدد إلى الدير المحرق لقضاء فترة الأربعين التالية للسيامة به.

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