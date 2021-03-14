زايد تترأس اجتماع المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الصحة العرب فى دورته الـ 54

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة هنأت فى بداية كلمتها السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية لتجديد الثقة له أمينًا عامًا للجامعة لفترة جديدة، مؤكدة امتلاكه شخصية حكيمة فى قيادة الجامعة تعكس قوة الدول العربية.

وأضاف "مجاهد أن الوزيرة أعربت عن خالص شكرها للسفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، على دورها الحيوى فى متابعة وتنسيق كافة أعمال مجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذى للقيام بمسئولياته ومهامه، كما توجهت الوزيرة نيابة عن أعضاء المجلس بالشكر للدكتورة فائقة الصالح، وزيرة الصحة بمملكة البحرين لرئاستها المتميزة للدورة الـ 53 لمجلس وزراء الصحة العرب فى ظل مواجهة العالم لجائحة فيروس كورونا.

ولفت "مجاهد" إلى أن الوزيرة هنأت الدكتور فوزى المهدى، وزير الصحة التونسى، لرئاسته الدورة الـ 54 لمجلس وزراء الصحة العرب، معربة عن أملها أن تكون تلك الدورة فارقة فى حياة الشعوب العربية وأمنهم الصحى، كما قُدر للدورة السابقة أن يقع على عاتقها مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وتابع "مجاهد" أن الوزيرة أبدت رغبتها فى انعقاد اجتماع الدورة رقم 54 لمجلس وزراء الصحة العرب غدًا الإثنين من مقر جامعة الدول العربية كرسالة للعالم أجمع تثبت قدرة الدول العربية على التعايش مع فيروس كورونا المستجد والتغلب على تداعياته والتحديات الناجمة عنه.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة نوهت إلى ضرورة إنشاء منصة عربية لمجلس وزراء الصحة العرب لتبادل الخبرات وقصص النجاح حول الجهود المبذولة فى التصدى لجائحة فيروس كورونا المستجد بين الدول الأعضاء، كما تتضمن تلك المنصة آلية الاستجابة السريعة لاحتياجات الدول وإمدادها بالمساعدات الطبية فى ظل الأزمة الحالية، مؤكدة استعداد وزارة الصحة والسكان المصرية لتقديم الدعم الفنى الكامل لإنشاء المنصة خلال شهرين.

‏وقال "مجاهد"، إن الوزيرة أوضحت أن المنصة تساهم فى فتح قنوات للمناقشة بين صانعى القرارات بالدول العربية، كما أكدت على أهمية أن تشمل المنصة نتايج مشاركة الدول فى التجارب الإكلينيكية للقاحات فيروس كورونا المستجد، واستراتيجيات الدول لمواجهة الأمراض الوبائية، بالإضافة إلى إتاحة التشريعات التى تجريها الدول فى المجال الصحى لتبادل وتعميم تلك التشريعات للاسترشاد بتجاربها فى الموضوعات المختلفة والاستفادة منها بما يساهم فى تسريع وضع التشريعات، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الصحية لللاجئين من خلال المنصة بما يضمن حشد موارد الدول العربية لتقديم الدعم للنازحين واللاجئين.

وأشار "مجاهد"، إلى موافقة المجلس خلال الاجتماع على التوصية المقترحة بشأن إنشاء منصة عربية تحت مظلة جامعة الدول العربية وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية.

وأكد "مجاهد" أن الوزيرة أشارت إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الدول العربية للحفاظ على برامج رعاية الأطفال والأمهات وكبار السن فى ظل مواجهة فيروس كورونا، وكذلك تشجيع الدول العربية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وعلى رأسها تحسين المؤشرات الخاصة بصحة الأم والطفل، كما لفتت إلى ضرورة إعداد استراتيجية تعاونية لدعم النظم الصحية بالدول العربية وتوفير احتياجاتها من لقاحات فيروس كورونا المستجد.

وأضاف "مجاهد"، أن الوزيرة أكدت أن جائحة فيروس كورونا دفعت جميع الدول إلى ضرورة الترابط مع الشركاء الدوليين وتعزيز آفاق التعاون "العربى الصينى" و "العربى الأمريكى" وهو ما بدأ بالفعل من خلال مشاركة فعالة للجانب الأمريكى للمرة الأولى فى أعمال اللجنة الفنية الاستشارية التاسعة.

وتابع "مجاهد"، أن الوزيرة قدمت مقترحًا بانعقاد النسخة الثالثة لمنتدى التعاون العربى الصينى فى المجال الصحى خلال العام الحالى افتراضيًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس وبمشاركة محدودة للجهات المنوطة بالحضور بجامعة الدول العربية على أن يتم توجيه الاحتياجات المالية المرصودة لهذا المنتدى نحو دعم الدول العربية التى تواجه تحديات اقتصادية وأزمات فى القطاع الطبى تزامنًا مع التصدى لجائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى ترحيب السادة أعضاء مجلس وزراء الصحة العرب بهذا المقترح، كما توجهت الوزيرة بالشكر إلى جمهورية الصين الشعبية لدعمها الدائم للدول العربية فى مواجهة الجائحة، فضلاً عن التعاون فى مجال الأبحاث الإكلينكية لتطوير لقاح "سينوفارم" بمشاركة 4 دول عربية هى (البحرين، مصر، الأردن، الإمارات).

وقال "مجاهد"، إن الوزيرة لفتت إلى أهمية التعاون بين الدول العربية فى مجال تبادل الأدوية من خلال وجود تشريعات تتيح إمكانية التبادل الأمثل للأدوية واللقاحات المصنعة بين الدول العربية، موضحًا أنه تمت التوصية خلال الجلسة بتشكيل لجنة تضم رؤساء هيئات الأدوية بالدول العربية والخبراء المعنيين لوضع تشريع موحد لتبادل الأدوية بين الدول للتغلب على كافة التحديات التى تعيق تسجيل الأدوية مما يتيح سهولة تداول الأدوية وتوفيرها بجميع الدول.

وأضاف "مجاهد"، أن الوزيرة تقدمت بالتهنئة للأطباء الفائزين بجائزة "الطبيب العربى" المقدمة من مجلس وزراء الصحة العرب، وهم كل من الدكتور على سعد، أستاذ علم الأنسجة بدولة تونس، والدكتور عبد النبى بن عيسى مختص جراحة الأعصاب بدولة الجزائر، والدكتور كاظم بن جعفر، مدير عام الرعاية الطبية التخصصية بسلطنة عمان، كما وجهت الشكر لأعضاء لجنة جائزة الطبيب العربى والأمانة الفنية بجامعة الدول العربية لجهودهم فى خروح هذه الجائزة بالشكل اللائق.

وتابع "مجاهد"، أن الوزيرة دعت إلى تشكيل لجنة لتوثيق الأبحاث العلمية المقدمة من المرشحين للجائزة للاستفادة منها حيث تزخر الدول العربية بثروة من العلماء والأطباء فى مختلف التخصصات الطبية، كما قدمت الوزيرة مقترحًا بإنابة وزراء الصحة لتسليم الفائزين الجائزة فى بلادهم باسم وزراء الصحة العرب تعبيرًا عن الشكر لهم لعطائهم المستمر فى تقديم الخدمة الطبية لشعوب الدول العربية.

ولفت "مجاهد"، إلى أن الوزيرة أكدت على أهمية تعزيز دور التمريض فى الدول العربية وزيادة عدد فصول التمريض، وفتح باب القبول لاستقبال طلبات التمريض ب "البورد العربى" بمجلس الاختصاصات الصحية، وتخصيص 10 منح سنويًا للمتقدمين من التمريض للبورد العربى بهدف إثراء المجال الطبى بحاملى شهادات "البورد العربي" خاصة فى مجال الحضانات والرعاية المركزة والأورام، كما ثمنت الوزيرة دور المجلس العربى للاختصاصات الصحية فى تخريج 53 ألف طبيب عربى بمختلف التخصصات الطبية وحصولهم على التعليم الطبى المستمر.

وأشار "مجاهد"، إلى أن الوزيرة وجهت الشكر لوزراء الصحة العرب لسرعة الاستجابة للإمدادت الطبية التى طلبتها الجامعة لإرسالها إلى دولة لبنان لمساعدة الشعب اللبنانى الشقيق فى مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، مؤكدة على أهمية حث الدول العربية على مواصلة تقديم الدعم الطبى للدول التى تعانى من أزمات أو تحديات صحية.

ومن جهتها أعلنت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، عن ترحيب الجامعة بعقد اجتماع الدورة الـ 54 لمجلس وزراء الصحة العرب بمقر الجامعة غدًا، وبمشاركة السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

كما توجهت السفيرة هيفاء أبو غزالة بالشكر للدكتورة هالة زايد، لجهودها المبذولة فى إرسال شحنات المساعدات الطبية إلى مختلف الدول العربية منها دولة لبنان والذى ظهر جليًا منذ حادث مرفأ بيروت، فضلاً عن زياراتها المتكررة للبنان لتقديم الدعم للمنظومة الصحية بها.

ومن جانبها أشادت الدكتورة فائقة الصالح وزيرة الصحة بممكلة البحرين، بالجهود المبذولة من جانب للدكتورة هالة زايد فى المتابعة الحثيثة لجدول أعمال المكتب التنفيذى رغم ظروف مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وكذلك متابعة تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن الدورة الـ 53 لمجلس وزراء الصحة العرب.