العربية للتصنيع: نسعى لتوطين تكنولوجيا التربينات في مصر 

أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بالاستغلال الأمثل للقدرات التصنيعية الوطنية لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا بالتعاون مع كبرىات الشركات الدولية المتخصصة.

جاء ذلك في إطار، توقيع مذكرة التفاهم بين العربية للتصنيع وشركة "وامار" للهندسة الفرنسية وشركة "جرين تكنولوجي"،بحضور السيد "فيليب جارسيا" المستشار التجاري لسفارة فرنسا بالقاهرة.

وأعرب "التراس" في بيان رسمى مساء اليوم الأحد، عن اعتزازه بالتعاون مع شركة "وامار" للهندسة الفرنسية، والتي تعد واحدة من أكبر الشركات الدولية العاملة في مجال عمرة وصيانة التربينات بكافة أنواعها،لافتا اننا نستهدف توطين هذه التكنولوجيا بالكامل في مصر بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة عالية للصناعة الوطنية، فضلا عن توفير مبالغ طائلة من العملة الصعبة.

وأوضح "التراس" أنه تم الاتفاق مع الشركة الفرنسية على نقل وتوطين تكنولوجيا إجراء العمرة والصيانة والإصلاحات العميقة للتربينات الغازية والبخارية بمحطات توليد الكهرباء.

وأضاف أنه تم الاتفاق على الاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية المتطورة بمصنع المحركات لتوطين هذه التكنولوجيا الحديثة للمرة الأولى في الصناعة الوطنية، لافتا أن الشركة الفرنسية قامت بدراسة ميدانية للتعرف على القدرات التصنيعية بالمصنع ومطابقتها لمعايير الجودة العالمية.

وذكر "التراس" أن الإتفاق يتضمن تدريب وتأهيل الكوادر البشرية والفنية بمصنع المحركات من خلال برامج تدريبية متخصصة في مجال عمرة وصيانة التربينات، مشيرا إلى أن مجالات التعاون تستهدف تلبية كافة احتياجات السوق المحلي والمشروعات القومية والتوسع مستقبلا للأسواق الأفريقية والعربية.

من جانبه، أكد السيد "فيليب جارسيا" أن السوق المصري جاذبا للاستثمارات الفرنسية ويشكل أهمية إستراتيجية للمنطقة العربية والأفريقية، لافتا لحرص كبرى الشركات الفرنسية ورجال الأعمال الفرنسيين وتطلعهم لنقل التكنولوجيا للمؤسسات الصناعية المصرية والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

وأشاد المستشار التجاري لسفارة فرنسا بالقاهرة بالدور المحوري الذي تلعبه الهيئة العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي.

ومن جانبهم، أشاد كبار المسئولين بشركة "وامار" الفرنسية الدولية وشركة "جرين تكنولوجي"، بالقدرات التصنيعية المتطورة التي تفقدونها خلال الزيارة الميدانية بوحدات العربية للتصنيع، وفقًا لمعايير الجودة العالمية،مشيرين لتطلع شركة وامار العالمية للاستثمار في مصر والتعاون مع العربية للتصنيع، علما بأن شركة وامار لديها اشتراطات صارمة للجودة وهي ما تتحقق بالهيئة العربية للتصنيع.