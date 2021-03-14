هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعضائها الذين اختيروا في الجمعيات العومية للصحف القومية، وهم: أحمد مبارك- مؤسسة روز اليوسف، حنان وجدي- مؤسسة الأهرام، مصطفى مسلم- مؤسسة أخبار اليوم، محمد السيد سالم- مؤسسة دار الهلال، وهدى رؤوف- وكالة أنباء الشرق الأوسط، ومحمد عبد الراضي- مؤسسة دار التحرير، وأحمد فتحي- مؤسسة دار المعارف.
وكانت الهيئة الوطنية للصحافة، قد أعلنت في وقت سابق تشكيل الجمعايت العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، شهدت تواجد أعضاء من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تنسيقية الأحزاب تهنئ أعضائها الذين اختيروا في الجمعيات العومية للصحف القومية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.