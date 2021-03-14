تنسيقية الأحزاب تهنئ أعضائها الذين اختيروا في الجمعيات العومية للصحف القومية

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعضائها الذين اختيروا في الجمعيات العومية للصحف القومية، وهم: أحمد مبارك- مؤسسة روز اليوسف، حنان وجدي- مؤسسة الأهرام، مصطفى مسلم- مؤسسة أخبار اليوم، محمد السيد سالم- مؤسسة دار الهلال، وهدى رؤوف- وكالة أنباء الشرق الأوسط، ومحمد عبد الراضي- مؤسسة دار التحرير، وأحمد فتحي- مؤسسة دار المعارف.

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة، قد أعلنت في وقت سابق تشكيل الجمعايت العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، شهدت تواجد أعضاء من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.