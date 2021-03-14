ترتيب الدورى المصرى اليوم الأحد بعد مباراة غزل المحلة والمقاولون

أقيمت اليوم، الأحد، مباراة وحيدة بمسابقة الدوري الممتاز، فاز خلالها غزل المحلة على المقاولون العرب بنتيجة 1 /0 فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخصر. أحرز أحمد الشيخ هدف فريق غزل المحلة فى شباك المقاولون العرب فى الدقيقة 61 من عمر الشوط الثانى. ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الأحد 14 / 3 / 2021 ويحافظ الزمالك على صدارة الدوري المصري الممتاز، برصيد 33 نقطة ، بينما يأتي الأهلي فى المركز الثانى برصيد 27 نقطة وبيراميدز فى المركز الثالث برصيد 25 نقطة وإنبي في المركز الرابع برصيد 24 نقطة. وتجمد رصيد المقاولون عن 15 نقطة فى المركز الـ 13 من 16 مباراة فاز في 4 وتعادل في 3 وخسر9 مواجهات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً، فيما ارتفع رصيد غزل المحلة عند 22 نقطة فى المركز التاسع بعدما لعب 16 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 7 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 13 هدفاً وتلقت شباكه 15.

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