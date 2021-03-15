فيديو.. الإفتاء: تطبيق القانون من واجبات ولى الأمر واختصاص سلطات الدولة

جدة - نرمين السيد - عرضت دار الإفتاء، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الأحد، فيديو موشن جرافيك، أكدت من خلاله أن الإسلام جاء بقواعد عامة تضمن انضباط المجتمعات، وثوابت تحفظ النظام العام، وأحكام تقيم حياة الأفراد وتصون أمنهم واستقرارهم.





وأوضحت الدار، أن أهل العلم اتفقوا على أن تطبيق القانون والأحكام وفرض النظام هو من واجبات ولى الأمر واختصاص سلطات الدولة، وليس لأحد من الناس أن يتجاوز هذا الثابت الشرعى تحت زعم إقامة العدل ورد الحقوق، لأن ذلك يؤدى إلى شيوع الفوضى وضياع مصالح الناس. واستدلت الإفتاء، على ذلك بقول الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ".

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