تعليق القداسات والخدمات الكنسية بمطرانية قنا

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جدة - نرمين السيد - وأوضح الأنبا شاروبيم، أن قرار الوقف سيطبق من غد الإثنين، ويستمر تطبيقه حتى الثالث من شهر إبريل المقبل.
وأشار أسقف قنا، إلى أن المطرانية، عقب انتهاء المدة ستصدر قرارا مكملا سواء بالاستمرار أو عودة الصلوات.
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