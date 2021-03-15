 خريطة الظواهر الجوية المتوقعة  لمدة 6 أيام

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة من غد الإثنين 15 مارس 2021 إلى السبت 20 مارس 2021 . وفيما يلى ننشر خريطة الظواهر الجوية المتوقعة حتى السبت المقبل، كما يلى : - الإثنين 15 مارس : فرص أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة ( 20 % تقريبا ) . أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا ) . - الثلاثاء 16 مارس : شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء. نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء . - الأربعاء 17 مارس : شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة و السواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء . نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية . - الخميس 18 مارس : شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء . نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء . - الجمعة 19 مارس : شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء . نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء . اعتبارا من السبت 20 مارس ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من ( 8-9 ) درجات مئوية ليسود طقس حار نهارا بارد ليلا.

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