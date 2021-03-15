كويكب صغير يقترب من الأرض فجر اليوم

جدة - نرمين السيد - وكشفت الجمعية الفلكية بجدة، فى تقرير لها، أن الكويكب سيكون فى أقرب مسافة 278,305 كيلومتر عند الساعة 04:48 صباحا، ولن يكون مشاهدا بالعين المجردة ولن يصطدم بـ كوكب الأرض.

وأشارت إلى أنه تم اكتشاف الكويكب 2021 EQ3 بتاريخ 11 مارس الجارى بواسطة مرصد جبل ليمون لمراقبة السماء فى أريزونا، قبل 5 أيام من اقترابه من الأرض، لافتة إلى أنه ينتمى إلى مجموعة كويكبات "أبولو".

واستطردت الجمعية الفلكية بجدة، فى بيانها: "للمقارنة فإن حجم هذا الكويكب حسب التقديرات هو تقريبا بنفس حجم الكويكب الذى اخترق سماء روسيا فى فبراير 2013 ولو افترضنا أنه فى مسار اصطدام مع الأرض فسوف يتفكك فى أعلى الغلاف الجوى للأرض، وتحرر عنه طاقة عالية تسبب فى موجة صدم وتصل قطع صغيرة من تلك الصخرة الفضائية إلى سطح الأرض فى صورة أحجار نيزكية".

